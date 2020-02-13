Những lời chúc Valentine hài hước nhất cho Lễ Tình nhân thêm ngọt ngào và thắm thiết

Dịp lễ Valentine đến gần, bạn muốn dành những lời ngọt ngào và hài hước nhất tặng “một nửa” của mình để hâm nóng tình cảm. Những lời chúc sẽ là gia vị giúp tình cảm của hai bạn thêm mặn nồng và thắm thiết. Vậy nên gửi những lời gì đến người yêu, vợ, chồng của mình nhân dịp lễ tình nhân? Bạn hãy tham khảo lời chúc Valentine hài hước dưới đây.

Những lời chúc Valentine hài hước nhất - Ảnh minh họa: Internet.

Lời chúc Valentine dành cho bạn gái hoặc vợ

Phái nữ luôn thích những tin nhắn hài hước nhưng vẫn ngọt ngào bởi phụ nữ thường thích lãng mạn. Vậy bạn hãy thử tham khảo các mẫu lời chúc Valentine hài hước dưới đây để dành tình cảm thắm nồng nhất đến bạn gái: