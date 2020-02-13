Những lời chúc Valentine hài hước nhất cho Lễ Tình nhân thêm ngọt ngào và thắm thiết

Nên gửi những lời gì đến người yêu, vợ, chồng của mình nhân dịp Lễ Tình nhân để “hâm nóng” tình cảm? Bạn hãy tham khảo lời chúc Valentine hài hước dưới đây.
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Dịp lễ Valentine đến gần, bạn muốn dành những lời ngọt ngào và hài hước nhất tặng “một nửa” của mình để hâm nóng tình cảm. Những lời chúc sẽ là gia vị giúp tình cảm của hai bạn thêm mặn nồng và thắm thiết. Vậy nên gửi những lời gì đến người yêu, vợ, chồng của mình nhân dịp lễ tình nhân? Bạn hãy tham khảo lời chúc Valentine hài hước dưới đây.
Lời chúc Valentine dành cho bạn gái hoặc vợ
Phái nữ luôn thích những tin nhắn hài hước nhưng vẫn ngọt ngào bởi phụ nữ thường thích lãng mạn. Vậy bạn hãy thử tham khảo các mẫu lời chúc Valentine hài hước dưới đây để dành tình cảm thắm nồng nhất đến bạn gái:
- “Hôm nay anh đi khám bệnh, bác sĩ nói anh bị hạ đường huyết nên cần tăng những gì ngọt ngào. Anh định mua mấy viên kẹo nhưng chợt nghĩ rằng em còn ngọt ngào hơn cả những viên kẹo đó. Vậy nên em hãy luôn sát cánh bên anh để chúng ta mãi hạnh phúc nhé. Chúc em Valentine với những điều tuyệt vời nhất!”.
- “Anh nói với bạn anh rằng anh đang bị nghiện. Họ khuyên anh nên đi cai nhưng anh nhất định không đi. Họ hỏi vì sao thì anh mở tấm hình của em, anh nghiện em mất rồi! Anh ngày càng nghiện em nặng hơn nên em hãy luôn bên anh nhé!”.
- “Cho anh hỏi em nhà ở đâu thế? Sao không về nhà mà cứ quanh quẩn mãi ở trái tim anh? Em đã chiếm trọn trái tim anh rồi, em biết không? Vậy nên đừng rời xa anh nhé, bởi từng nhịp đập con tim anh không thể thiếu em mất rồi! Yêu em”.
- “Anh ước gì một ngày có 25 giờ đồng hồ. Để có thể có 1 giờ không nghĩ đến em. Bởi không có giây phút nào là trong tâm trí anh không tràn ngập bóng hình của em. Valentine hạnh phúc nhé em”.
- “Người ta hỏi anh thiên thần nghĩa là gì mà ai cũng mong ước. Anh mở cho họ xem tấm hình của em. Mãi xinh đẹp và đáng yêu như vậy em nhé! Yêu em, thiên thần của anh”.
- “Em có biết tội danh lớn nhất của em là gì không? Đó là đã đánh cắp trái tim anh. Vì sao anh không kiện em? Vì anh tình nguyện trao con tim anh cho em giữ suốt đời. Anh yêu em”.
- “Trước đây anh vẫn không biết như thế nào là nụ cười tỏa nắng, cho đến khi anh gặp em. Hãy luôn tươi cười rạng rỡ như bây giờ em nhé. Bởi nụ cười em còn lung linh hơn cả nắng mai. Mãi yêu em!”.
- “Xuân này anh không mua hoa, bởi đã có em kề bên xinh tươi hơn hoa. Xuân này anh không cần mua bánh kẹo, bởi sự ngọt ngào của em với anh là đủ rồi! Xuân này anh không hề thấy lạnh, bởi tình yêu của chúng ta đã sưởi ấm trái tim anh. Luôn yêu em, tình yêu của anh”.
- “Vợ yêu, anh mới bị tòa án kết án chung thân. Đó là bản án chung thân với em cả cuộc đời đó em. Nhưng anh tình nguyện. Mãi bên nhau đến khi đầu bạc răng long nhé vợ!”.
- “Trước đây vợ học trường Học viện mật mã đúng không? Nếu không thì sao lại biết mật mã để mở trái tim anh nhỉ? Nên thôi trót mở rồi thì đừng thoát ra vợ nhé. Valentine ấm áp nhé vợ yêu!”.
Những lời chúc Valentine hài hước nhất cho bạn trai hoặc chồng
Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng đàn ông khô khan nên không cần gửi lời chúc dịp lễ tình nhân. Tuy nhiên, trong tình yêu và cả hôn nhân, luôn cần có sự vun đắp và hâm nóng tình cảm của cả hai phía. Bởi vậy, những lời chúc Valentine hài hước của bạn có thể khiến cánh mày râu “tan chảy” và yêu bạn nhiều hơn. Vì vậy, bạn đừng bỏ qua những lời hài hước nhưng hết sức tinh tế dưới đây:
- “Tin nhắn này em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bố mẹ anh. Bởi họ đã sinh ra một chàng trai đẹp trai và tuyệt vời như anh để đến bên em và che chở cho em. Mãi bên em nhé, tình yêu của em!”.
- “Bạn thân em hỏi món quà lớn nhất mà em từng được tặng là gì? Em trả lời đó là anh. Anh là món quà lớn nhất mà em từng được nhận đó, anh yêu. Mong anh luôn hạnh phúc và yêu em nhiều hơn nhé!”.
- “Anh có biết mùa Đông vừa rồi tại sao em lại ít mua quần áo như vậy không? Bởi tình cảm của anh đã sưởi ấm cho em rồi đó. Mong tất cả những mùa đông còn lại em mãi có anh bên cạnh, anh nhé!”
- “Hôm nay em định chuyển phát một món quà cho anh, đó là tình cảm em dành cho anh. Nhưng bên bưu điện họ từ chối vận chuyển, vì món quà quá lớn, em phải làm thế nào đây? Mong được gặp anh sớm để trao gửi món quà này”.
- “Bố mẹ anh có phải là nghệ sĩ không anh? Bởi chỉ có vậy mới tạo nên được người đẹp trai như anh thôi. Yêu anh, chàng trai của đời em”.
Trên đây là một số lời chúc Valentine hài hước nhất cho lễ tình nhân thêm ngọt ngào và thắm thiết. Tình yêu là điều tuyệt vời nhất mà thượng đế ban tặng cho lứa đôi. Vì vậy, những lời chúc mừng Valentine này sẽ giúp “hâm nóng” tình cảm của những đôi yêu nhau để tình yêu mặn nồng, ấm áp hơn.