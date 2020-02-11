Bỏ túi những món quà Valentine ý nghĩa dành tặng cho người thương

Socola chính là món quà được sinh ra để dành cho ngày 14/2. Chính vì vậy, dù bất cứ ai, trong bất cứ hoàn cảnh nào thì việc lựa chọn Socola để dành tặng cho đối phương trong dịp Valentine vẫn là một lựa chọn sáng suốt không thể bỏ qua.

Mỗi một dịp lễ kỷ niệm trong năm bạn lại phải đau đầu suy nghĩ xem nên lựa chọn quà gì để tặng đối phương. Những món quà gì vừa thiết thực lại ý nghĩa, gửi gắm tình cảm cũng như những thông điệp mà bạn muốn nửa kia hiểu và đáp lại. Đặc biệt trong ngày lễ tình yêu Valentine, ngày dành riêng cho các cặp đôi thì việc chọn quà như thế nào lại càng quan trọng hơn. Cùng chọn những món quà Valentine ý nghĩa để giúp bạn ghi điểm trong mắt người yêu của mình.

Hoa hồng – biểu tượng cho tình yêu hàng nghìn năm nay vẫn còn nguyên giá trị như vậy. Nhưng nếu chỉ tặng hoa hồng như cách truyền thống thì chắc chắn là không có điều gì đặc biệt. Và để món quà thêm ý nghĩa, lãng mạn và ngọt ngào, hộp hoa hồng sáp chính là lựa chọn hoàn hảo.

Chẳng cần phải những lời nói ngọt nào, tất cả đều ẩn chứa trong những thỏi Socola mà gửi đến đối phương. Còn gì tuyệt hơn khi hai người ở bên nhau và thưởng thức hương vị đặc biệt mà món quà này mang lại.

Hộp sáp thơm hoa hồng độc đáo - Ảnh minh họa: Internet

Đồ trang sức

Trang sức bạc chính là thể hiện tình yêu vĩnh cửu. Nên nếu muốn gửi gắm thông điệp này đến đối phương thì hãy chọn ngay một món trang sức thật ý nghĩa, sang trọng, ấn tượng. Trước nhu cầu của người mua, hiện nay các sản phẩm trang sức cũng vô cùng phong phú với nhiều chi tiết.

Đồ trang sức ý nghĩa cho sự vĩnh cửu - Ảnh minh họa: Internet

Món quà cho ý nghĩa thiết thực

Không phải cứ quà Valentine thì bạn buộc phải chọn những món quà biểu tượng cho tình yêu. Nó thể hiện được về ý nghĩa nhưng có thể không có giá trị sử dụng. Thay vì điều đó, hãy tìm hiểu xem đối phương đang mong muốn có một đồ dùng nào cần thiết cho công việc, cuộc sống hay không. Bạn có thể lựa chọn một cây bút, cuốn sổ, chiếc USB, cây phong thủy, hộp để đồ trang điểm… Những đồ vật đó sẽ luôn hiện hữu bên cạnh người yêu của bạn, thay bạn đồng hành bên họ.

Chọn món quà mà đối phương đang cần - Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị một bữa tiệc lãng mạn

Nếu chưa biết làm gì cho ngày Valentine ý nghĩa thì hãy chuẩn bị ngay một bữa tiệc thật lãng mạn tại nhà dành cho người mình thương. Chẳng phải “Cách nhanh nhất để đến trái tim người đàn ông là thông qua dạ dày” hay sao. Vậy thì các bạn nữ, những dịp đặc biệt như thế này hãy thể hiện tài năng của mình. Còn đối với những người đàn ông, chẳng phải phụ nữ sẽ cảm thấy bị chinh phục khi thấy phái mạnh cặm cụi trong bếp.

Chỉ cần những đĩa thức ăn đơn giản, cùng với đó là rượu vang, nến, dầu thơm, hoa hồng là bạn đã có một không gian lãng mạn, ấm cúng cho cả hai hay sao. Hãy cùng thử gợi ý này trong mùa Valentine này.

Một bữa tiệc thật lãng mạn cho mùa Valentine - Ảnh minh họa: Internet

Làm những món quà handmade

Quà handmade là những món quà độc nhất vô nhị mà bạn có thể dành tặng cho những người đặc biệt xung quanh mình. Món quà của bạn có thể không phải đẹp nhất, hoàn hảo nhất, có thể có những lỗi nhỏ nhưng đó chính là tình cảm bạn dành cho đối phương.

Bạn có thể làm rất nhiều món đồ ý nghĩa như: móc chìa khóa, móc điện thoại, hạc giấy, thiệp handmade… Hãy căn thời gian để thực hiện món quà này sao cho đúng vào dịp Valentine.

Làm thiệp handmade dành tặng đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Nước hoa

Mỗi một loại nước hoa lại có hương thơm cũng như ý nghĩa khác nhau. Và mỗi người lại có sở thích khác nhau, điều đó thể hiện cá tính, con người của người sử dụng. Nó cũng là một thứ mê hoặc đối phương và chắc chắn là điều mà bất cứ cô gái, chàng trai nào cũng thích.

Hãy tìm hiểu về sở thích của đối phương xem họ đang sử dụng mùi hương nào và đang thích mùi hương nào để lựa chọn cho phù hợp. Hoặc bạn cũng có thể lựa chọn mùi hương mà mình thích và gửi thông điệp đến đối phương là bạn muốn đối phương sử dụng mùi hương đó một cách khéo léo.

Chọn mùi nước hoa mà đối phương thích để dành tặng cho họ - Ảnh minh họa: Internet

Đồ mỹ phẩm

Với sự thay đổi trong suy nghĩ, không chỉ có con gái mới sử dụng mỹ phẩm mà cánh mày râu cũng dùng nhiều không kém. Đồ mỹ phẩm có rất nhiều loại từ đồ skincare đến đồ trang điểm, dưỡng body… Đây đều là những sản phẩm mà người yêu của bạn dùng hằng ngày.

Hãy tặng cho họ một món đồ mỹ phẩm mà họ đang dùng. Món quà này thể hiện tình yêu thương, quan tâm của bạn đối với đối phương. Vì chỉ có quan tâm thì người đó mới biết bạn thích gì, đang dùng gì và phù hợp với sản phẩm nào.

Chọn đúng loại mỹ phẩm mà đối tương thích thể hiện sự quan tâm dành cho họ - Ảnh minh họa: Internet

Set quà Valentine

Nếu đã gần đến Valentine mà bạn chưa nghĩ ra phải tặng người yêu món quà gì vậy thì một set quà đã được cửa hàng chuẩn bị sẵn chính là gợi ý hoàn hảo nhất. Đặc biệt là đối với các chàng trai việc chọn quà là khá phiền phức, chỉ cần qua cửa hàng đồ lưu niệm là có vô vàn sự lựa chọn.

Set quà Valentine - Ảnh minh họa: Internet

Những gợi ý về những món quà Valentine ý nghĩa phía trên chắc chắn sẽ giúp bạn có được một mùa lễ tình nhân thật đặc biệt.