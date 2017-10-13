Dù đã 3 ngày trôi qua nhưng người thân của những nạn nhân mất tích trong vụ sập cầu Thia ở xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (11/10) vẫn chưa hết bàng hoàng, nhiều người vẫn túc trực ở dọc bờ suối để chờ tin tức của người thân.

Trong những người ở đây, trường hợp của bà Hoàng Thị Nhạc khiến ai có mặt đều không cầm được nước mắt. Suốt mấy ngày nay, cứ khi trời vừa sáng là bà lại ra khu vực cầu Thia để chờ tin của con gái và cháu ngoại.

Theo thông tin của báo Người Lao Động, con gái bà tên là Hồ Thị Yến (27 tuổi), cháu gái bà, chỉ mới 3 tuổi. Trong cuộc trao đổi với phóng viên, bà Nhạc cho biết con gái bà hiện đang là giáo viên Trường mầm non Lương Thành.

Bà còn nghẹn ngào kể thêm: “Khoảng 11 giờ 45 phút, nhiều người nói vẫn còn gặp con gái và cháu ngoại tôi gần khu vực cầu Thia, nhưng sau khi cầu sập thì không ai liên lạc được với nó nữa. Trước đó, nó còn điện về cho mẹ chồng nói mưa to, ở nhà ông bà phải cẩn thận”.

Mỗi khi nghe mọi người xung quanh nhắc đến con gái và cháu ngoại của mình, bà Nhạc đều không cầm được nước mắt. Bà nức nở kể về lần cuối cùng gặp họ cách đây mấy tuần: “Cách đây 3 tuần, Yến có về thăm bố mẹ, đó cũng là lần cuối tôi nhìn thấy con gái trước khi con mất tích. Một tuần trước, nó gọi về bảo sẽ về thăm bố mẹ nhưng bận việc ở trang trại, không thể về. Cháu gái tôi mới sinh nhật 3 tuổi cách đây gần tháng, cháu thông minh ngộ nghĩnh lắm. Chồng nó thì đang đi học xa. Trong danh sách 6 nạn nhân mất tích khi cầu Thia sụp, cũng có tên hai mẹ con nó. Nhưng gia đình vẫn hy vọng có một phép màu nào đó, cầu mong cho mẹ con nó bình an”.

Ngày 11/10, trận mưa lũ lớn trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã khiến cầu Thia (nối giữa phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ và xã Phù Nham, huyện Văn Chấn) bị sập.

Dòng nước chảy xiết đã khiến một phóng viên và ba người dân bị mất tích. Hiện nay, lực lượng cứu hộ của địa phương vẫn đang triển khai các phương án tìm kiếm cứu nạn.