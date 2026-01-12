Nha Trang: Kịp thời cứu du khách bị sóng lớn cuốn ra xa ngoài biển

Đời sống 12/01/2026 09:56

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Cứu nạn, cứu hộ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng lực lượng khách sạn triển khai phương án cứu nạn.

 

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, sáng 11/1, lực lượng cứu nạn, cứu hộ thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã cứu sống một nam du khách trú ở tỉnh Lâm Đồng khi tắm khu vực bãi biển gần Sailing Club.

Theo đó, khi bị sóng lớn cuốn ra xa bờ, nạn nhân đã được nhân viên khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang phát hiện đầu tiên và nhanh chóng tiếp cận hỗ trợ. Tuy nhiên, do biển động mạnh, việc đưa nạn nhân vào bờ gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn rủi ro cao.

Nha Trang: Kịp thời cứu du khách bị sóng lớn cuốn ra xa ngoài biển - Ảnh 1
Tắm biển Nha Trang trong thời tiết có sóng lớn, nam du khách ở Lâm Đồng bị cuốn ra xa ngoài biển. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Ngay sau khi nhận thông tin, Đội Cứu nạn cứu hộ (Ban Quản lý vịnh Nha Trang) đã có mặt kịp thời, phối hợp chặt chẽ với nhân viên khách sạn. Đồng thời, sử dụng trang thiết bị cứu sinh chuyên dụng, lực lượng đã tiếp cận và đưa nạn nhân vào bờ an toàn. Sau khi được sơ cứu ban đầu, sức khỏe của nạn nhân đã ổn định.

Theo thông tin báo Lao Động, trước đó, trong ngày 9/1, Đội Cứu nạn, cứu hộ đã liên tiếp tổ chức 4 vụ cứu nạn, kịp thời đưa 7 người bị sóng cuốn ra xa bờ vào bờ an toàn.

Theo Ban Quản lý Vịnh Nha Trang, những vụ việc liên tiếp trong các ngày gần đây cho thấy tình trạng sóng lớn, biển động và dòng chảy nguy hiểm trên Biển Nha Trang vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn rủi ro cao đối với người dân và du khách.

Ban Quản lý Vịnh Nha Trang tiếp tục phát đi cảnh báo khẩn cấp và kêu gọi người dân, du khách tuyệt đối không xuống tắm biển khi có sóng lớn, biển động. Nghiêm túc chấp hành cờ báo hiệu nguy hiểm, loa cảnh báo và hướng dẫn của lực lượng cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ sở lưu trú, khách sạn để kịp thời phát hiện và hỗ trợ ban đầu.

Cứu 7 du khách đuối nước khi tắm biển Nha Trang

Cứu 7 du khách đuối nước khi tắm biển Nha Trang

Nhiều du khách nước ngoài và nguời dân tắm biển bị sóng lớn cuốn xa bờ, gặp nguy hiểm được cứu hộ kịp thời, ngày 9/1.

du khách bị sóng biển cuốn

