Thứ 2, 3, 4 (12/1 - 14/1), 3 con giáp ngồi trên đống tiền, của nả chất đầy tay, tình duyên rực rỡ ít ai sánh bằng, mọi sự hanh thông

Tâm linh - Tử vi 12/01/2026 11:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp ngồi trên đống tiền, của nả chất đầy tay, tình duyên rực rỡ ít ai sánh bằng, mọi sự hanh thông trong các ngày thứ 2, 3, 4 (12/1 - 14/1) này nhé!

Con giáp tuổi Sửu 

Thứ 2, 3, 4 (12/1 - 14/1), tuổi Sửu có Tam Hợp quý nhân che chở nên làm gì cũng hanh thông bất ngờ. Bản mệnh có cơ hội thăng quan tiến chức, được hưởng lợi lộc xứng đáng với công sức bỏ ra. Đặc biệt, những người đang làm việc tại các đơn vị hành chính, cơ quan, xí nghiệp thì càng gặp nhiều may mắn hơn.

Các mối quan hệ xã giao trong ngày cũng khá hài hòa, không xảy ra bất kỳ khúc mắc nào. Tuy nhiên con giáp này vẫn nên đề phòng tiểu nhân ghen ghét, đố kỵ với những gì bạn đạt được. Tốt nhất là bạn nên học cách nhìn người thay vì quá cả tin, cũng nên đối xử với từng đối tượng một cách phù hợp để tránh bị người khác lợi dụng.

 

Về phương diện tình cảm, ngũ hành sinh xuất khuyên người tuổi này nên cư xử nghiêm túc, rõ ràng với một mối quan hệ thay vì cứ đứng núi này trông núi nọ. Hãy nhớ chìa khóa của hạnh phúc chính là sự chân thành và chung thủy, nếu bạn không làm được điều đó thì bản thân chính là người đầu tiên chịu tổn thương.

Con giáp tuổi Tý 

Thứ 2, 3, 4 (12/1 - 14/1), Chính Tài đem tới tin vui tài lộc cho người tuổi Tý. Người làm công ăn lương có thể nhận được khoản tiền thưởng Tết xứng đáng với công sức bỏ ra trong suốt cả năm qua.

Với người làm ăn kinh doanh, càng những ngày cuối năm, khách khứa của bạn lại càng tấp nập. Dù hơi vất vả một chút song bản mệnh cảm thấy phấn khởi vì mình sẽ có một cái Tết đủ đầy, không phải lo về tài chính.

Thủy sinh Mộc, bầu không khí gia đình bạn cũng vô cùng hài hòa. Mọi người cùng nhau thực hiện các bước sắm sửa cuối cùng trước thềm năm mới. Dù gặp khó khăn, các thành viên cũng luôn giúp đỡ nhau.

Con giáp tuổi Dậu 

Thứ 2, 3, 4 (12/1 - 14/1), Thiên Ấn soi sáng nên Dậu ăn to nói lớn, nói được làm được và có bản lĩnh trong việc đương đầu với khó khăn. Mặc dù mọi công việc của người tuổi Dậu diễn ra tương đối suôn sẻ nhưng họ lại có xu hướng bất ổn vào buổi chiều, vì vậy đừng mắc sai lầm vào những thời điểm quan trọng. 

Về tài lộc, đương số nên học cách quản lý tiền bạc, đừng tiêu xài hoang phí mà hãy cố gắng tiết kiệm cho những việc khẩn cấp trong những ngày cận Tết. Thời điểm này người làm ăn kinh doanh hãy hạn chế tham tiền lớn mà làm liều, cứ ăn chắc mặc bền thì sẽ có tiền tiêu đều đặn.

Ngũ hành Thổ Kim tương sinh báo hiệu cho con giáp này sắp gặp tin vui về đường hôn nhân, con cái. Các bạn nữ có thể nhận được lời khen ngợi và ghi nhận từ người khác, sự tự tin của bạn cũng được cải thiện ở một mức độ nhất định.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

