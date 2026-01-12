Tử vi 4 ngày liên tiếp (12, 13, 14 và 15/1), 3 con giáp Phúc Lộc vô biên, giàu sang như ý, bội thu cả tình lẫn tiền, tình duyên viên mãn

Tử vi 4 ngày liên tiếp (12, 13, 14 và 15/1), Lục Hợp độ mệnh, tuổi Thìn đang đứng trước những cơ hội thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp của mình. Bạn sẽ được trao thêm những trọng trách mới để hiện bản thân và chứng tỏ năng lực của mình. Tuy mọi thứ không hề dễ dàng nhưng đó là bước đà cần thiết để bạn tiến xa hơn.

Có thể thấy, bạn càng cố gắng thì vận trình càng gặp nhiều may mắn, nỗ lực vươn lên thì sự nghiệp thành công là chuyện trong tầm tay. Bản mệnh chỉ cần tập trung cao độ là có thể hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn cả dự tính, dư thời gian để khám phá kiến thức nâng cao chuyên môn.

Thổ sinh Kim nên chuyện tình cảm của tuổi Thìn cũng nhiều khởi sắc. Cả bạn và người ấy có những bước tiến mới trong tình yêu, vừa hòa hợp về tâm hồn vừa ăn ý trong tất cả những quyết định khác. Có lẽ hai bạn nên tính tới những bước tiếp theo trong mối quan hệ.

Con giáp tuổi Mão

Tử vi 4 ngày liên tiếp (12, 13, 14 và 15/1), nhờ Tam Hội thúc đẩy, người tuổi Mão có yên bình và vui vẻ. Bạn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người, đặc biệt là người nhà nên bắt tay vào thực hiện công việc gì cũng suôn sẻ, nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Internet

Quan hệ xã giao tốt đẹp cũng giúp cho người làm ăn kinh doanh gặp được một vài đối tượng khách hàng, đối tác triển vọng ngay trong ngày cuối năm. Đôi bên có thể suy tính đến việc hợp tác với nhau trong năm tới.



Tuy nhiên, Mộc vượng khuyên bạn dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đừng nên bắt cơ thể làm việc quá sức, đặc biệt nếu có dấu hiệu cảnh báo thì cần đi khám chữa ngay.

Con giáp tuổi Tuất

Tử vi 4 ngày liên tiếp (12, 13, 14 và 15/1), Chính Quan soi sáng nên Tuất khá thuận lợi trong công việc, thi cử hay xin việc đều suôn sẻ. Bạn sẽ có một ngày tươi sáng, tràn đầy năng lượng, suy nghĩ nhanh nhạy, linh hoạt, chủ động trong công việc, nỗ lực một nửa sẽ đạt được kết quả gấp đôi, được lãnh đạo khen thưởng.

Ảnh minh họa: Internet

Tương Phá lại ngăn cản con giáp này kiếm tiền trong ngày này. Bạn đừng nên đầu tư nếu bạn còn cảm thấy mịt mù với dự án đó hoặc chưa đủ can đảm. Nhiều người không biết giữ tiền nên dễ bị thất thoát, mất tiền lúc nào không hay.



Chuyện tình cảm kém sắc, các cặp đôi dễ xảy ra tranh cãi vì đương số quá bận rộn, không thực hiện được lời hứa của mình với đối phương. Bạn bắt đầu cảm thấy lo lắng, lo lắng, thiếu kiên nhẫn về một số việc liên quan tới gia đình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!