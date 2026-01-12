Đúng 2 ngày đầu tuần này (12 - 13/1), 3 con giáp đường LỘC đứt đoạn, cửa TÀI đóng kín, bị tiểu nhân kìm hãm, kẻ xấu rình mò chơi chiêu hiểm hóc

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp đường LỘC đứt đoạn, cửa TÀI đóng kín, bị tiểu nhân kìm hãm, kẻ xấu rình mò chơi chiêu hiểm hóc vào đúng 2 ngày đầu tuần này (12 - 13/1) này nhé!

Con giáp tuổi Tuất 

Đúng 2 ngày đầu tuần này (12 - 13/1), hình hại đặc quyền dự báo rắc rối có thể tìm tới tuổi Tuất hôm nay. Tuy nhiên nếu trong công việc hoặc trong kinh doanh, bạn quản lý công việc của mình theo cách tốt hơn và có tổ chức hơn thì mọi sự không đáng lo ngại.

Kếp Tài nhắc nhở tuổi Tuất sẽ phải trở lại với vỏ bọc mạnh mẽ, bởi có thể ai đó sẽ cố tình khiêu khích, gây sự hoặc đụng chạm tới quyền lợi cá nhân, hoặc đụng vào bạn bè, người thân yêu của bạn. Hãy cho họ thấy bạn "không phải dạng vừa đâu".

Thời gian này phù hợp để bạn tham gia các hoạt động từ thiện hoặc những buổi hội họp văn nghệ, giao lưu. Tuy nhiên, hãy cẩn thận khi giao tiếp với ai đó. Bạn đơn giản chỉ thật thà và nhiệt tình mà thôi, nhưng người khác có thể hiểu sai ý của bạn.  

Con giáp tuổi Tý 

Đúng 2 ngày đầu tuần này (12 - 13/1), tuổi Tý nhiều khả năng sẽ bị thiệt hại về tài chính có thể là do làm mất hoặc cũng do việc thiếu tập trung mà khiến cho công việc không được trôi chảy, dễ sinh thiệt hại. Con giáp này cần phải hết sức tỉnh táo nếu không muốn tình hình nghiêm trọng hơn.

Đặc biệt trong các mối làm ăn kinh doanh thì việc tuổi Tý có thể gặp phải đối tác thiếu trung thực cũng hoàn toàn xảy ra. Cho nên nếu muốn loại trừ mối nguy cơ bản thì bản mệnh sẽ cần biết các lựa chọn đối tác, và thận trọng trong những lời mời kiếm tiền có vẻ quá suôn sẻ hay lời lãi cao.

Phương diện tình cảm của tuổi Tý có phần không được như ý. Những dự định bàn bạc của bản mệnh và đối phương trong các vấn đề gia đình có thể xảy ra bất đồng, mâu thuẫn. Nếu thực sự muốn có một ngày thuận hòa thì con giáp này cũng nên cố gắng thay đổi những quan điểm cố hữu của mình và đưa ra những cách để cùng hòa hợp.

Con giáp tuổi Sửu 

Đúng 2 ngày đầu tuần này (12 - 13/1), tuổi Sửu có nguy cơ gặp phải nhiều chuyện không như ý. Dù mới có nguồn thu cũng phải cẩn thận nếu không tiền vừa vào túi đã đi ra. Đây cũng là lúc con giáp này nên dần dần thắt chặt việc chi tiêu của mình và phải cẩn thận, chú ý đề phòng làm rơi hay để quên đồ.

Công việc trong thời gian tới sẽ rất bận rộn khiến cho con giáp này vội vàng và có thể mắc sai lầm. Đánh giá về vấn đề này cũng không hề nhẹ nhàng khiến tâm trạng bị ảnh hưởng nặng nề. Hãy tập trung hơn rồi mới nên nghĩ đến các vấn đề khác.

Chuyện tình cảm cũng có thể sẽ xảy ra trục trặc khi mà cục diện Sửu Thìn tương phá ập đến. Con giáp này cần phải bình tĩnh để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì. Dù có bực tức đến đâu thì cũng cần cố gắng kiểm soát cảm xúc để không làm tổn thương đối phương.

