Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp thắng lớn, số dư tài khoản tăng cao vời vợi, làm giàu dễ như ăn bánh

Tâm linh - Tử vi 12/01/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp sự nghiệp thắng lớn, số dư tài khoản tăng cao vời vợi, làm giàu dễ như ăn bánh trong tử vi tuần mới từ 12 đến 18/1/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Dậu 

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/1/2026, có Tam Hợp tác động nên sẽ có lợi cho đời sống tình cảm của con giáp tuổi Dậu và cũng giúp bạn duy trì sự hòa hợp trong các mối quan hệ của mình. Tuy nhiên, hãy cẩn thận trong việc sử dụng từ ngữ trong lúc vui vì một số hiểu lầm có thể phát triển vào thời điểm này.

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp thắng lớn, số dư tài khoản tăng cao vời vợi, làm giàu dễ như ăn bánh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Thực Thần chỉ ra quãng thời gian tuyệt vời cho sự phát triển sự nghiệp của bạn. Mối quan hệ với cấp trên và đồng nghiệp sẽ dễ chịu và việc hoàn thành các dự án của bạn sẽ khá dễ dàng. 

 

Ngũ hành tương sinh là dấu hiệu tốt cho con giáp tuổi Dậu về khía cạnh tiền bạc thời gian này. Bạn cũng có thể mong đợi sự công nhận và nhận được phần thưởng tài chính. 

Con giáp tuổi Thân 

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/1/2026, tuổi Thân nhờ tam hợp nên đường tình duyên và sự nghiệp của con giáp này hoàn toàn bằng phẳng. Đây sẽ là thời điểm tốt để bản mệnh xử lý những sóng gió chông gai. Hơn thế bản mệnh đang dần lấy lại được sự tự tin của mình nên vì thế kết quả công việc đạt được tốt.

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp thắng lớn, số dư tài khoản tăng cao vời vợi, làm giàu dễ như ăn bánh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cát tinh mách bảo cho những ý tưởng mới giúp tuổi Thân trở nên nổi bật hơn giữa đám đông. Con giáp này không quản ngại khó khăn, quyết tâm thực hiện kế hoạch đến cùng. Bản mệnh hãy cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa, kiên trì phấn đấu cho những gì mình mong muốn.

Vận trình tình duyên của tuổi Thân khởi sắc hơn khi có Tam hội cục che chở và nâng đỡ. Bản mệnh được hưởng những điều tốt lành như ý. Con giáp này hạnh phúc với những gì mình đã lựa chọn, tự tay thắp sáng ngọn lửa gia đình. Bản mệnh cũng muốn thể hiện thêm trách nhiệm, tình yêu của mình.

Con giáp tuổi Hợi 

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/1/2026, tuổi Hợi có nhiều tài lộc về tay. Tài tinh sẽ giúp con giáp này đạt được những điều tưởng chừng không thể, được tiền một cách đầy may mắn. Nếu bản mệnh làm kinh doanh buôn bán thì hôm nay cũng là buôn may, bán đắt, tiền bạc đổ về ào ào.

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp thắng lớn, số dư tài khoản tăng cao vời vợi, làm giàu dễ như ăn bánh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Năng lực của con giáp này được đánh giá vượt trội nhờ thế mà tài lộc cũng lý tưởng. Tuy nhiên phương diện sức khỏe có dấu hiệu sa sút vì tuổi Hợi suy nghĩ quá nhiều, mệt mỏi. Bản mệnh hãy tranh thủ tập thể dục hay yoga cũng là một lựa chọn tốt để cải thiện thể chất cũng như tinh thần đó.

Về phương diện tình cảm nảy sinh một chút mâu thuẫn, tranh cãi do ngày ngũ hành xung khắc. Con giáp này bàn luận các kế hoạch lớn vừa khó đạt được kết quả lại dễ nảy sinh xung đột. Bản mệnh cố gắng kiểm soát cảm xúc, hãy giải quyết mọi việc nhẹ nhàng nhất có thể.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Mừng 3 con giáp được Thần Tài hậu thuẫn sau lưng trong 15 ngày tới, vận trình rực sáng hơn trăng rằm, tài chính tăng phi mã

Mừng 3 con giáp được Thần Tài hậu thuẫn sau lưng trong 15 ngày tới, vận trình rực sáng hơn trăng rằm, tài chính tăng phi mã

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp được Thần Tài hậu thuẫn sau lưng trong 15 ngày tới, vận trình rực sáng hơn trăng rằm, tài chính tăng phi mã nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Việt Hương và Hoài Linh rạn nứt sau nhiều năm thân thiết: Người trong cuộc lên tiếng?

Việt Hương và Hoài Linh rạn nứt sau nhiều năm thân thiết: Người trong cuộc lên tiếng?

Hậu trường 18 phút trước
9 tháng chăm sóc giúp việc như bà hoàng, để rồi ngày vượt cạn tôi phát hiện một âm mưu phía sau

9 tháng chăm sóc giúp việc như bà hoàng, để rồi ngày vượt cạn tôi phát hiện một âm mưu phía sau

Tâm sự 23 phút trước
NÓNG: Danh tính chủ cơ sở sản xuất 800 tấn mì tươi trộn hóa chất ở TP.HCM

NÓNG: Danh tính chủ cơ sở sản xuất 800 tấn mì tươi trộn hóa chất ở TP.HCM

Đời sống 24 phút trước
Bị ép rửa 10 mâm bát một mình, dâu trẻ đập tan tành rồi nói đúng 1 câu khiến mẹ chồng đang định la mắng bỗng tịt hẳn

Bị ép rửa 10 mâm bát một mình, dâu trẻ đập tan tành rồi nói đúng 1 câu khiến mẹ chồng đang định la mắng bỗng tịt hẳn

Tâm sự gia đình 33 phút trước
Vận may liên tiếp từ ngày 13/1 đến ngày 15/1/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Vận may liên tiếp từ ngày 13/1 đến ngày 15/1/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Điểm danh 4 món canh giúp đánh tan mỡ bụng hiệu quả trong bữa tối

Điểm danh 4 món canh giúp đánh tan mỡ bụng hiệu quả trong bữa tối

Món ngon mỗi ngày 35 phút trước
Quán cà phê mới khai trương bốc cháy dữ dội, thiêu rụi căn nhà gỗ

Quán cà phê mới khai trương bốc cháy dữ dội, thiêu rụi căn nhà gỗ

Đời sống 35 phút trước
Bị tống tiền đòi 'chuộc chồng', vợ trẻ thuê xe chở cả dòng họ đến 'giải cứu' để rồi nhận cái kết cười ra nước mắt

Bị tống tiền đòi 'chuộc chồng', vợ trẻ thuê xe chở cả dòng họ đến 'giải cứu' để rồi nhận cái kết cười ra nước mắt

Tâm sự gia đình 36 phút trước
Bạn diễn Triệu Lệ Dĩnh vướng ồn ào ngay trước khi phim lên sóng, liệu có ảnh hưởng đến phim?

Bạn diễn Triệu Lệ Dĩnh vướng ồn ào ngay trước khi phim lên sóng, liệu có ảnh hưởng đến phim?

Sao quốc tế 1 giờ 5 phút trước
Thứ 2, 3, 4 (12/1 - 14/1), 3 con giáp ngồi trên đống tiền, của nả chất đầy tay, tình duyên rực rỡ ít ai sánh bằng, mọi sự hanh thông

Thứ 2, 3, 4 (12/1 - 14/1), 3 con giáp ngồi trên đống tiền, của nả chất đầy tay, tình duyên rực rỡ ít ai sánh bằng, mọi sự hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bé 20 tháng tuổi tử vong sau khi dùng thuốc tại bệnh viện

Bé 20 tháng tuổi tử vong sau khi dùng thuốc tại bệnh viện

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 12/1/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 12/1/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/1/2026, 3 con giáp mở cửa đón QUÝ NHÂN, hưởng trọn vinh hoa phú quý, với tay trúng ngay quả đậm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/1/2026, 3 con giáp mở cửa đón QUÝ NHÂN, hưởng trọn vinh hoa phú quý, với tay trúng ngay quả đậm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi 4 ngày liên tiếp (12, 13, 14 và 15/1), 3 con giáp Phúc Lộc vô biên, giàu sang như ý, bội thu cả tình lẫn tiền, tình duyên viên mãn

Tử vi 4 ngày liên tiếp (12, 13, 14 và 15/1), 3 con giáp Phúc Lộc vô biên, giàu sang như ý, bội thu cả tình lẫn tiền, tình duyên viên mãn

Vận may liên tiếp từ ngày 13/1 đến ngày 15/1/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Vận may liên tiếp từ ngày 13/1 đến ngày 15/1/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Thứ 2, 3, 4 (12/1 - 14/1), 3 con giáp ngồi trên đống tiền, của nả chất đầy tay, tình duyên rực rỡ ít ai sánh bằng, mọi sự hanh thông

Thứ 2, 3, 4 (12/1 - 14/1), 3 con giáp ngồi trên đống tiền, của nả chất đầy tay, tình duyên rực rỡ ít ai sánh bằng, mọi sự hanh thông

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 13/1/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 13/1/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 2 ngày đầu tuần này (12 - 13/1), 3 con giáp đường LỘC đứt đoạn, cửa TÀI đóng kín, bị tiểu nhân kìm hãm, kẻ xấu rình mò chơi chiêu hiểm hóc

Đúng 2 ngày đầu tuần này (12 - 13/1), 3 con giáp đường LỘC đứt đoạn, cửa TÀI đóng kín, bị tiểu nhân kìm hãm, kẻ xấu rình mò chơi chiêu hiểm hóc

3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng mỏng', phúc khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể sau ngày 12/1/2026

3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng mỏng', phúc khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể sau ngày 12/1/2026