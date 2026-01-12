Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp thắng lớn, số dư tài khoản tăng cao vời vợi, làm giàu dễ như ăn bánh

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/1/2026, có Tam Hợp tác động nên sẽ có lợi cho đời sống tình cảm của con giáp tuổi Dậu và cũng giúp bạn duy trì sự hòa hợp trong các mối quan hệ của mình. Tuy nhiên, hãy cẩn thận trong việc sử dụng từ ngữ trong lúc vui vì một số hiểu lầm có thể phát triển vào thời điểm này.

Thực Thần chỉ ra quãng thời gian tuyệt vời cho sự phát triển sự nghiệp của bạn. Mối quan hệ với cấp trên và đồng nghiệp sẽ dễ chịu và việc hoàn thành các dự án của bạn sẽ khá dễ dàng.

Ngũ hành tương sinh là dấu hiệu tốt cho con giáp tuổi Dậu về khía cạnh tiền bạc thời gian này. Bạn cũng có thể mong đợi sự công nhận và nhận được phần thưởng tài chính.

Con giáp tuổi Thân

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/1/2026, tuổi Thân nhờ tam hợp nên đường tình duyên và sự nghiệp của con giáp này hoàn toàn bằng phẳng. Đây sẽ là thời điểm tốt để bản mệnh xử lý những sóng gió chông gai. Hơn thế bản mệnh đang dần lấy lại được sự tự tin của mình nên vì thế kết quả công việc đạt được tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Cát tinh mách bảo cho những ý tưởng mới giúp tuổi Thân trở nên nổi bật hơn giữa đám đông. Con giáp này không quản ngại khó khăn, quyết tâm thực hiện kế hoạch đến cùng. Bản mệnh hãy cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa, kiên trì phấn đấu cho những gì mình mong muốn.

Vận trình tình duyên của tuổi Thân khởi sắc hơn khi có Tam hội cục che chở và nâng đỡ. Bản mệnh được hưởng những điều tốt lành như ý. Con giáp này hạnh phúc với những gì mình đã lựa chọn, tự tay thắp sáng ngọn lửa gia đình. Bản mệnh cũng muốn thể hiện thêm trách nhiệm, tình yêu của mình.

Con giáp tuổi Hợi

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/1/2026, tuổi Hợi có nhiều tài lộc về tay. Tài tinh sẽ giúp con giáp này đạt được những điều tưởng chừng không thể, được tiền một cách đầy may mắn. Nếu bản mệnh làm kinh doanh buôn bán thì hôm nay cũng là buôn may, bán đắt, tiền bạc đổ về ào ào.

Ảnh minh họa: Internet

Năng lực của con giáp này được đánh giá vượt trội nhờ thế mà tài lộc cũng lý tưởng. Tuy nhiên phương diện sức khỏe có dấu hiệu sa sút vì tuổi Hợi suy nghĩ quá nhiều, mệt mỏi. Bản mệnh hãy tranh thủ tập thể dục hay yoga cũng là một lựa chọn tốt để cải thiện thể chất cũng như tinh thần đó.

Về phương diện tình cảm nảy sinh một chút mâu thuẫn, tranh cãi do ngày ngũ hành xung khắc. Con giáp này bàn luận các kế hoạch lớn vừa khó đạt được kết quả lại dễ nảy sinh xung đột. Bản mệnh cố gắng kiểm soát cảm xúc, hãy giải quyết mọi việc nhẹ nhàng nhất có thể.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!