Khoảng trưa ngày 18/5/2023, tại nhà hàng tiệc cưới quận 11, TP.HCM bất ngờ xảy ra vụ hỗn chiến khiến khách mời và cô dâu chú rể vô cùng hoảng sợ.

Dẫn nguồn thông tin từ VTC News, ngày 19/5/2023, mạng xã hội bất ngờ lan truyền một clip đánh nhau dữ dội giữa 2 nhóm côn đồ tại tiệc cưới khiến cô dâu, chú rể và khách mời hoảng loạn bỏ chạy.

Nhóm thanh niên này đã hung hãn cầm hung khí rượt đuổi, đánh nhau náo loạn. Đỉnh điểm, 2 nhóm thanh niên giằng co tại cửa ra vào khiến cánh cửa kính bị vỡ toang.

Cô dâu, chú rể và khách mời hoảng loạn bỏ chạy - Ảnh: VTC News

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường 3 đã đến ghi nhận sự việc, lập hồ sơ báo cáo lên Công an quận 11 điều tra và đã mời một số người liên quan làm việc. Nguyên nhân của vụ việc là do mâu thuẫn làm ăn giữa hai nhóm bạn của cô dâu, chú rể.

2 nhóm thanh niên giằng co tại cửa ra vào khiến cánh cửa kính bị vỡ toang - Ảnh: báo Lao động

Theo thông tin từ báo Lao động, sự việc xảy ra vào ngày 18/5/2023, địa diểm được ghi nhận là tại nhà hàng Đầm Sen Water Park, phường 3, quận 1. Hiện, Công an quận 11 đang điều tra và làm rõ.

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