Hỗn chiến giữa hàng chục bảo vệ và người dân tại Phú Quốc, nhiều người nhập viện cấp cứu

Người dân tại cảng An Thới phản ánh, những hộ kinh doanh trước đây được thuê với giá 500.000 đồng/tháng, nhưng khi liên danh 2 công ty nói trên tiếp quản đã nâng giá cho thuê lên tới 60 triệu đồng/tháng và phải đóng trước 3 tháng là 180 triệu đồng.

Theo nguồn tin từ Báo Sài Gòn Giải Phóng, vào chiều tối 26/4, có khoảng 300 người dân tập trung trước Cảng biển quốc tế An Thới (do liên danh Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Namaste và Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn tiếp nhận khai thác sau khi trúng đấu giá kể từ ngày 19/4) để phản đối chính sách cho thuê của bên khai thác cảng.

Hơn 22 giờ ngày 26/4, hàng trăm người dân vẫn còn tụ tập trước trụ sở Cảng biển quốc tế An Thới để phản đối - Ảnh: Báo Người Lao Động

Cho đến 22 giờ cùng ngày, Công an TP Phú Quốc vẫn còn làm việc, lấy lời khai những người liên quan tại trụ sở Cảng biển quốc tế An Thới; đồng thời tạm giữ một số đối tượng gây thương tích bên phía Namaste.

Mặc dù được cơ quan chức năng phường An Thới, Công an TP Phú Quốc và phía lãnh đạo Công ty Namaste đến vận động giải tán và hứa sẽ làm việc cụ thể với những người có liên quan vào ngày 27-4, song đến hơn 22 giờ, hàng trăm người dân vẫn còn tụ tập bên ngoài trụ sở Cảng biển quốc tế An Thới để phản đối.