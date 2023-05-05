Mâu thuẫn trên Facebook, 2 nhóm thanh niên hẹn nhau hỗn chiến bằng bom xăng và hung khí

Tin nóng 05/05/2023 07:01

Nhóm thanh niên đã bị tạm giam để điều tra vụ hỗn chiến, bước đầu nghi nguyên nhân do thù hằn trên Facebook.

Theo Thanh niên Online, Ngày 4/5, Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố và có lệnh tạm giam 5 nghi can để điều tra vụ ẩu đả gây chết người giữa hai nhóm thanh niên. Vụ việc xảy ra vào 3/5 tại tại ấp Bưng Cà Pốt, xã Tài Văn, H.Trần Đề. Người tử vong là Ngô Anh Tùng (20 tuổi, ngụ TP Sóc Trăng).

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Các nghi can và hung khí tại Đồn Cảnh sát (Ảnh: ZingNews).

Cũng theo Zing News, nhóm Tùng vốn có mâu thuẫn trên Facebook với nhóm Hiệp (17 tuổi, ngụ huyện Trần Đề). Ngày 30/4, nạn nhân Tùng đã hẹn Hiệp lên Sóc Trăng để giải quyết thù hằn nhưng bất thành do Hiệp không đến điểm hẹn. Vì bị cho leo cây nên 2/5 Tùng tiếp tục hăm dọa và hẹn gặp Hiệp để giải quyết mâu thuẫn.

Rạng sáng 3/5, nhóm Tùng trên tay vũ khí như bom xăng, kiếm, dao tự chế đi xe máy đến Sóc Trăng nhằm tìm Hiệp dứt điểm thù hằn, đến nơi nhóm Tùng ném bom xăng vào nhà Hiệp. Nhóm Hiệp do có chuẩn bị trước, cũng đã đáp trả lại bằng vũ khí.

Khi cả hai nhóm đuổi đánh đến gần cầu Kinh Chùa (thuộc ấp Bưng Cà Pốt, xã Tài Văn, H.Trần Đề), hai bên đã xảy ra xô xát to. Nhóm Hiệp đánh trả bằng dao và khiến Tùng tử vong. Ngoài ra một số thành phần khác của hai nhóm cũng bị thương nhẹ và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng.

Hiện vụ việc vẫn đang được Cảnh sát Sóc Trăng tiếp tục điều tra và làm rõ, xử lý theo pháp luật.

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