Tại cơ quan điều tra, đối tượng này đã có những lời khai cho việc làm vô cùng độc ác của mình.

Theo đó, thông tin từ Báo Thanh Niên, phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau đã tạm giữ nghi phạm giết một phụ nữ đang trên đường đi mời đám cưới để cướp tài sản.

Tại cơ quan công an, Đấu khai trên đường đi, bà Q. gặp và trò chuyện với Đấu (do hai người có quen biết trước). Trong lúc trò chuyện, thấy bà Q. đeo nhiều vàng nên Đấu nảy ý định chiếm đoạt. Khi đi đến đoạn đường vắng, Đấu siết cổ nạn nhân cho đến tử vong.

Thấy bà Q. tử vong, Đấu kéo thi thể bà giấu vào trong bụi sậy bên đường rồi tháo 1 chiếc kiềng khoảng 3,7 chỉ vàng 18K, bộ vòng ximen khoảng 1 lượng vàng 18K và chiếc nhẫn khoảng 1 chỉ vàng 18K.

Hiện trường vụ việc gây rúng động. Ảnh: VietNamNet

Sau khi giết bà Q. và cướp tài sản, Đấu mang đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Thông tin từ Báo Tiền Phong trước đó, vào khoảng 10h ngày 29/4, chị N.H.Q. (SN 1978, ngụ khóm 6B, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) đến nhà của ông N.M.T. (SN 1963, ở ấp Rạch Lùm B, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời) để dự đám giỗ.

Đến khoảng 15h cùng ngày, chị Q. rời khỏi nhà của ông T. để đi mời tiệc cưới. Khoảng 2 tiếng sau, gia đình chị Q. liên lạc qua điện thoại nhưng không liên lạc được.

Đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiền Phong

Sau đó, người phụ nữ tự xưng là vợ của Trương Văn Đấu (SN 1985, ngụ cùng địa phương với ông T.) gọi điện thoại báo cho gia đình ông T. với nội dung: “Đấu đã bóp cổ, giết chết người phụ nữ để lấy vàng trên người; sau đó vứt xác người phụ nữ vào bãi sậy”.

Nghe vậy, gia đình ông T. tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể chị Q., trên người không còn trang sức. Ông T. liền thông báo đến cơ quan chức năng. Lực lượng chức năng đã thực hiện quy trình nghiệp vụ theo quy định.

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