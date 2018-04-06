Nguồn gốc, lịch sử và ý nghĩa ngày Tết Thanh Minh

Đời sống 06/04/2018 09:10

Nhắc đến Tết Thanh Minh, nhiều người vẫn chưa hiểu đây là ngày gì? Bắt nguồn từ đâu? Có ý nghĩa gì và liệu nó có phải là tết Hàn Thực?

Tết Thanh Minh là một trong những ngày lễ rất quan trọng trong đời sống người Việt. Vào ngày này, các gia đình sẽ bày biện mâm cúng gia tiên cả trong nhà lẫn ngoài mộ để tỏ lòng thành kính trước tổ tiên và dòng tộc.

Tết Thanh Minh là ngày gì?

Tảo mộ vào Tết Thanh Minh
Tảo mộ vào Tết Thanh Minh. Ảnh minh họa: Internet.

Theo quy ước, Tết Thanh Minh là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 4 hay 5 tháng 4 khi kết thúc tiết xuân phân và kết thúc vào khoảng ngày 20 hay 21 tháng 4 dương lịch. Năm nay, Tết Thanh Minh bắt đầu vào ngày 5/4 (nhằm ngày mùng 17 tháng 2 âm lịch năm Ất Mùi) và kéo dài đến ngày 5/5 dương lịch (nhằm ngày 17/3 âm lịch). Theo phong tục trong những ngày Thanh minh truyền thống là lúc nhớ về cội nguồn, nhiều gia đình tổ chức tảo mộ, làm bánh trôi bánh chay.

Ông bà ta xưa chọn Tết Thanh Minh là ngày cắt cỏ trên mộ và đắp đất lên mộ (tảo mộ). Vì ngày này thời tiết chuyển sang ấm dần, mưa nhiều hơn, cây cỏ tốt hơn trùm lên mộ, có thể làm mộ sụt lở nên cần phải cắt cỏ, đắp thêm đất lên mộ.

Nhân lúc đi Thanh Minh tảo mộ, để tưởng nhớ tổ tiên, người thân đã khuất, mọi người có thể dạo chơi ngắm cảnh cỏ cây tươi tốt, nên còn gọi là Đạp Thanh.

Tết Thanh Minh bắt nguồn từ đâu?

Tết Thanh Minh bắt nguồn từ Trung Quốc
Tết Thanh Minh bắt nguồn từ Trung Quốc. Ảnh minh họa: Internet.

Tết Thanh minh là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước phương Đông chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa cổ đại. Nó là một trong số hai mươi tư tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên.

Tết Thanh Minh có phải là Tết Hàn Thực không?

Vì lịch của người Trung Quốc, cũng như Việt Nam cổ đại, bị nhiều người lầm tưởng là âm lịch thuần túy nên rất nhiều người cho rằng Tết Thanh Minh được tính theo chu kỳ của Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất. Trên thực tế lịch Trung Quốc cổ đại là một loại âm dương lịch nên nếu giải thích theo thuật ngữ của lịch hiện đại ngày nay (lịch Gregory) thì nó được tính theo vị trí của Trái Đất trong chu kỳ chuyển động trên quỹ đạo của mình xung quanh Mặt Trời. Nếu tính điểm xuân phân là gốc (kinh độ Mặt Trời bằng 0°) thì điểm diễn ra hay bắt đầu Tết Thanh Minh là kinh độ Mặt Trời bằng 15°. Do vậy, Tết Thanh Minh thực tế được tính theo cách tính của dương lịch hiện đại và nó thông thường bắt đầu vào ngày 4 hoặc 5 tháng 4 dương lịch tùy theo từng năm.

Tết Thanh Minh
Tết Thanh Minh. Ảnh minh họa: Internet.

Theo quy ước, Tết Thanh Minh là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 4 hay 5 tháng 4 khi kết thúc tiết xuân phân và kết thúc vào khoảng ngày 20 hay 21 tháng 4 trong lịch Gregory theo các múi giờ Đông Á khi tiết cốc vũ bắt đầu. Trong khi đó, Tết Hàn Thực diễn ra vào ngày 3 tháng 3 hàng năm. Thế nên, Tết Hàn Thực và Tết Thanh Minh không phải là một.

Tết Thanh Minh năm 2018 bắt đầu từ ngày nào?

Theo lịch âm dương, Tết Thanh Minh năm 2018 bắt đầu từ ngày 5/4 dương lịch (20/2 âm lịch, thứ Năm) và kết thúc vào khoảng ngày 20/4 (5.3 âm lịch, thứ Sáu) khi tiết Cốc vũ bắt đầu. Như vậy, ngày Tết Thanh Minh năm Mậu Tuất 2018 sẽ là ngày 5/4/2018.

Tết Thanh Minh là ngày lễ mang tính nhân văn, nhân đạo và chủ yếu mang tính chất tưởng niệm. Vì vậy, không nhất thiết chú trọng tới mâm cao cỗ đầy, càng không nên cúng nhiều tiền vàng, đốt nhiều giấy mã, điều này không những lãng phí, làm ô nhiễm môi trường mà còn không có ý nghĩa về mặt tâm linh. An ủi người sống và nhớ tới người đã khuất là ở tâm tưởng, tấm lòng và chân thành.

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