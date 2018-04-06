Tết Thanh Minh năm 2018 vào ngày nào?

Đời sống 06/04/2018 09:08

Tết Thanh Minh là ngày để con cháu thể hiện sự hiếu kính với tổ tiên và dòng tộc. Vậy Tết Thanh Minh năm Mậu Tuất 2018 vào ngày nào?

Thanh Minh tuy không phải là cái tết lớn, nhưng lại gắn liền với đạo đức và bổn phận của con cháu tưởng nhớ công lao của tổ phụ và những người đi trước. Đây chính là ngày giỗ tổ chung để mọi người có dịp báo hiếu, trả nghĩa, gọi là đền đáp phần nào ơn sinh thành tạo dựng của tổ tiên, dòng tộc.

Tết Thanh Minh năm 2018

Tết Thanh Minh 2018
Tết Thanh Minh 2018. Ảnh minh họa: Internet.

Tết Thanh Minh là tiết thứ 5 trong 24 tiết khí hàng năm. Tết Thanh Minh đến sau ngày Lập Xuân 45 ngày, sau ngày Đông chí 105 ngày.

Ngày đầu tiên của tiết được xem là Tết Thanh Minh.

Theo lịch âm dương, Tết Thanh Minh năm 2018 bắt đầu từ ngày 5/4 dương lịch (20/2 âm lịch, thứ Năm) và kết thúc vào khoảng ngày 20/4 (5/3 âm lịch, thứ Sáu) khi tiết Cốc vũ bắt đầu. Như vậy, ngày Tết Thanh Minh năm Mậu Tuất 2018 sẽ là ngày 5/4/2018.

Tết Thanh minh mang ý nghĩa cội nguồn, nhắc chúng ta không quên hướng về quê cha đất tổ. Người dân nhiều nơi kết hợp Tết Thanh minh với Tết Hàn thực, tức ngày bánh trôi bánh chay, được tổ chức vào ngày 3 tháng Ba âm lịch. Tuy nhiên, trên thực tế Tết Thanh minh đi theo quy luật vận hành của mặt trời - lịch dương, chứ không theo lịch mặt trăng - lịch âm, thường rơi vào ngày 4 hoặc ngày 5 của tháng Tư dương lịch.

Làm gì vào ngày Tết Thanh Minh?

Đi tảo mộ vào tiết Thanh Minh
Đi tảo mộ vào tiết Thanh Minh. Ảnh minh họa: Internet.

Theo thông lệ từ trước đến nay, cứ sau tháng Giêng là người ta đã lo việc đắp mộ cho những người quá cố. Trước Thanh minh một ngày, để đi cúng mộ người ta đã chuẩn bị một bộ tam sinh, giấy ngũ sắc, nhang, đèn, giấy tiền, vàng bạc, quần áo giấy... và các loại bánh trái, thức ăn, thức uống khác tùy sở thích của mỗi nhà. Bộ tam sinh dùng để tế trong các đại lễ ngày xưa là ba con vật: bò, heo, dê. Ngày nay tùy theo tập quán của mỗi địa phương và hoàn cảnh của mỗi gia đình để làm lễ.

Công việc chính của tảo mộ là sửa sang các ngôi mộ của tổ tiên cho được sạch sẽ. Nhân ngày Thanh minh, người ta mang theo xẻng, cuốc để đắp lại nấm mồ cho đầy đặn, rẫy hết cỏ dại và những cây hoang mọc trùm lên mộ cũng như tránh không để cho các loài động vật hoang dã như rắn, chuột đào hang, làm tổ mà theo suy nghĩ của họ là có thể phạm tới linh hồn người đã khuất. Sau đó, người tảo mộ thắp vài nén hương, đốt vàng mã hoặc đặt thêm bó hoa cho linh hồn người đã khuất.

Phong tục Tết Thanh Minh
Phong tục Tết Thanh Minh. Ảnh minh họa: Internet.

Bên cạnh những ngôi mộ được trông nom, săn sóc, còn có những ngôi mộ vô chủ, không người thăm viếng. Những người có lòng nhân đức không khỏi mủi lòng thường cắm một nén hương, đốt nắm vàng mã cho những ngôi mộ này. Tại các nơi tha ma mộ địa còn có lập một cái am để thờ chung những mồ mả vô chủ gọi là Am chúng sinh và mỗi cửa am có một bà đồng sớm tối đèn hương thờ phụng.

Tết Thanh Minh nhắc nhở chúng ta nhớ về quê hương, nguồn cội. Hãy dành thời gian trở về quê hương trong dịp lễ này để thắp nén nhang và làm lễ tạ trước tổ tiên nhé.

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