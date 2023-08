Lấy lí do mượn điện thoại gọi người thân, đối tượng cướp luôn và bỏ chạy trên phố.

Theo thông tin báo An Ninh Thủ Đô, vào hoảng 13h45 ngày 4-3, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 14, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội do thiếu tá Phạm Minh Quân làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại khu vực ngã ba Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ, quận Hoàng Mai, bất ngờ phát hiện 1 thanh niên chạy bộ đuổi theo 1 phụ nữ điều khiển xe máy vừa chạy vừa hô: "cướp".

Cụ thể, khoảng 13h45 cùng ngày, tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại ngã ba Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ thì phát hiện thanh niên đang chạy bộ đuổi theo người phụ nữ đi xe máy. Nam thanh niên vừa đuổi vừa tri hô nhờ mọi người bắt cướp.

Lực lượng CSGT khống chế đối tượng trên đường Giải Phóng (Ảnh: N.T)

Thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự, tổ công tác lập tức chặn bắt đối tượng nghi vấn. Qua đấu tranh tại chỗ, người phụ nữ tự nhận là L.Q.T. như trên. Người này cho biết, mình đã vờ mượn điện thoại của anh H.Q.N.T. (SN 2003, trú tại Bình Thuận) để gọi cho người thân. Khi vừa cầm được điện thoại, bà T. liền lên xe máy bỏ chạy.

Nhưng chạy chưa được 100m, đến ngã ba Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ thì Trang bị Cảnh sát giao thông bắt giữ. Người bị hại là anh H.Q.N.T. (sinh năm 2003, ở huyện Tánh Linh, Bình Thuận) đã xúc động bày tỏ cảm ơn vì được Cảnh sát giao thông giúp đỡ.

Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 14 bàn giao đối tượng cho Công an phường sở tại (Ảnh: Công an cung cấp)

Được sự trợ giúp kịp thời từ lực lượng CSGT và nhận lại được tài sản, anh H.Q.N.T. đã rất xúc động; đồng thời, gửi lời cám ơn đến tổ công tác.

Hiện vụ việc được tổ công tác của Đội 14 bàn giao cho Công phường sở tại để tiếp tục điều tra, làm rõ.

