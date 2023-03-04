Đà Nẵng: Xác minh du khách nước ngoài ban ngày cầm bảng xin tiền, tối vào bar

Đời sống 04/03/2023 17:17

Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.Đà Nẵng cho biết, đã xác minh được du khách cầm bảng với nội dung xin tiền ở nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.

 

Theo thông tin báo Người Lao Động, những ngày gần đây, mạng xã hội xuất hiện 1 nam du khách nước ngoài cầm bảng xin tiền được viết bằng tiếng Việt, đứng ở các tuyến phố khu vực trung tâm TP.Đà Nẵng với nội dung: "Tôi đang đi du lịch mà không có tiền. Xin vui lòng hỗ trợ chuyến đi của tôi".

Đà Nẵng: Xác minh du khách nước ngoài ban ngày cầm bảng xin tiền, tối vào bar - Ảnh 1
Du khách Nga cầm bảng xin tiền ở khu vực chợ Cồn, TP Đà Nẵng

Sau khi hình ảnh được đăng tải, nhiều người dân đã ngỡ ngàng vì chủ trương của Đà Nẵng là không có người lang thang xin ăn trên đường phố, đặc biệt đây còn là trường hợp người nước ngoài.

Ngày 4-3, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) TP Đà Nẵng, cho biết sở đã nắm thông tin về vụ việc một du khách ngoại quốc cầm bảng xin tiền trên các tuyến phố ở Đà Nẵng.

"Du khách này có visa du lịch tại Việt Nam đến ngày 14/3. Theo phản ánh của các cán bộ sở, vài ngày gần đây, ban ngày du khách này đi xin tiền còn ban đêm thì vào một số quán bar trên địa bàn. Tổ xử lý nhanh của Sở Du lịch cũng đã hỏi người này có cần hỗ trợ gì không nhưng người này nói không cần hỗ trợ rồi im lặng bỏ đi ", đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đà Nẵng thông tin.

Trước đây, cán bộ Sở LĐ-TB-XH TP Đà Nẵng đã từng làm việc với du khách này khi phát hiện sự việc xin tiền và đề cập được hỗ trợ. Tuy nhiên, người này không có trả lời. Trong ngày 3-3, khi phát hiện sự việc, cán bộ Sở LĐ-TB-XH TP Đà Nẵng đã thực hiện nhắc nhở và du khách trên không xuất hiện nữa.

Hiện ở này đang giao cho các quận, huyện theo dõi, nếu tiếp tục xuất hiện sẽ báo với Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an thành phố, Sở Ngoại vụ và các ngành liên quan cùng phối hợp xử lý.

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Cơ sở mầm non tại xã Vạn Điểm (nơi xảy ra sự việc) hoạt động tự phát. Cơ sở này từng bị UBND xã Vạn Điểm yêu cầu đóng cửa, xử phạt 2 lần do không đảm bảo điều kiện hoạt động. Lần xử phạt gần đây nhất vào đầu tháng 11/2022.

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