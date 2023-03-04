9X vận chuyển 193 viên ma túy bỏ chạy xuống sông Sê Pôn thì bị bắt

Đời sống 04/03/2023 18:01

Phát hiện lực lượng chức năng, đối tượng 9X vận chuyển ma tuý đã bỏ lại xe, khi chạy xuống bờ sông Sê Pôn thì bị bắt.

Theo thông tin báo Gia đình và Xã hội, chiều 4/3, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, Đội Đặc nhiệm Phòng chống Ma túy và tội phạm vừa phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện, bắt giữ đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Vào chiều 3/3, tại khu vực đường mòn xuống bờ sông Sê Pôn (thuộc địa phận thôn Bích La Đông, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), lực lượng chức năng phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe mô tô không biển kiểm soát, lưu thông từ hướng bờ sông Sê Pôn vào khu dân cư có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

9X vận chuyển 193 viên ma túy bỏ chạy xuống sông Sê Pôn thì bị bắt - Ảnh 1
Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng. Ảnh M.Hùng

Tiếp đó, lực lượng chức năng đã yêu cầu đối tượng dừng phương tiện để kiểm tra, tuy nhiên, đối tượng bỏ xe, chạy về hướng bờ sông Sê Pôn và bị bắt giữ sau đó.

Danh tính đối tượng bị bắt giữ là Hồ Văn Nhạc (SN 1998) trú tại xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong túi quần Hồ Văn Nhạc có túi nilon chứa 193 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến, do Nhạc mua từ Lào về để sử dụng.

Hiện vụ việc đang được lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

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