Người phụ nữ 'sập bẫy' lừa 1,2 tỉ đồng khi nhận làm cộng tác viên ‘book phòng’ cho một công ty du lịch

Đời sống 30/09/2023 20:24

Sau khi đồng ý nhận việc, chị nhận được đường link làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng. Chị P. đã chuyển tiền nhiều lần với tổng số tiền là hơn 1,2 tỉ đồng đến số tài khoản của các đối tượng cung cấp

Theo thông tin từ báo Lao động, Công an Hà Nội cho biết, dù đã có nhiều cảnh báo về chiêu trò lừa làm cộng tác viên online để hưởng hoa hồng, nhưng nhiều người vẫn “sập bẫy” thủ đoạn này.

Đa phần đó là những phụ nữ đang nuôi con nhỏ, hiện ở nhà không có việc làm, sinh viên có nhu cầu kiếm thêm thu nhập đã trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.

Mới đây, một phụ nữ ở huyện Gia Lâm đã bị lừa 1,2 tỉ đồng khi làm cộng tác viên book phòng cho công ty du lịch.

Theo đó, ngày 16/9, chị P. (30 tuổi, ở Văn Lâm, Hưng Yên) có nhận được tin nhắn mời làm cộng tác viên book phòng cho một công ty du lịch.

Sau khi đồng ý, chị nhận được đường link làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng. Chị P đã chuyển tiền nhiều lần với tổng số tiền là hơn 1,2 tỉ đồng đến số tài khoản của các đối tượng cung cấp.

Tuy nhiên, các đối tượng thông báo chị nhập sai tài khoản để rút tiền. Lúc này, chị mới phát hiện bị lừa đảo và đến Công an huyện Gia Lâm trình báo.

 

Người phụ nữ 'sập bẫy' lừa 1,2 tỉ đồng khi nhận làm cộng tác viên ‘book phòng’ cho một công ty du lịch - Ảnh 1
Cơ quan công an liên tục cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng chiêu tuyển cộng tác viên bán hàng, thanh toán đơn hàng online - Ảnh: Công an Hà Nội

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Công an Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu.

Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp dịch vụ thông để kiểm chứng tính chính xác. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt 'nữ quái' lừa đảo tuyển cộng tác viên làm việc online

Bắt 'nữ quái' lừa đảo tuyển cộng tác viên làm việc online

Công an huyện Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng vừa tạm giữ hình sự đối tượng Lương Thị Ngọc Giàu (32 tuổi, quê ở tỉnh Đồng Nai; thường trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

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