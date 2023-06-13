Bắt 'nữ quái' lừa đảo tuyển cộng tác viên làm việc online

Đời sống 13/06/2023 16:39

Công an huyện Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng vừa tạm giữ hình sự đối tượng Lương Thị Ngọc Giàu (32 tuổi, quê ở tỉnh Đồng Nai; thường trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 13/6, Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng cho biết, đã tạm giữ hình sự đối tượng Lương Thị Ngọc Giàu (32 tuổi, thường trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.  

Trước đó, vào ngày 14/5, Công an huyện Hòa Vang tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Thị Ng. (trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) về việc chị bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức tham gia cộng tác viên làm việc online trên mạng xã hội để kiếm tiền hoa hồng.

Bắt 'nữ quái' lừa đảo tuyển cộng tác viên làm việc online - Ảnh 1
Lương Thị Ngọc Giàu tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo trình bày của chị Ng. do nghe theo lời dụ dỗ của các đối tượng, chỉ trong ngày 14/5, chị Ng. đã chuyển cho các đối tượng nhiều lần với tổng số tiền gần 300 triệu đồng. Do số tiền chuyển ngày càng lớn, trong khi “hoa hồng” không nhận được, chị Ng. biết mình bị lừa đảo nên đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Dẫn nguồn tin từ Tạp chí điện tử Người đưa tin, nhận thấy vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an huyện Hòa Vang tiến hành củng cố hồ sơ, điều tra, truy xét.

Đến ngày 9/6, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện đã triệu tập Lương Thị Ngọc Giàu đến làm việc. Quá trình đấu tranh, Giàu khai nhận vào khoảng tháng 2/2023, Giàu và chồng là Hồ Đức Thanh (36 tuổi, trú tỉnh An Giang) đã làm giả Chứng minh nhân dân (CMND), sau đó đăng ký tài khoản ngân hàng rồi bán cho người khác với giá 5 triệu đồng. Trong số các tài khoản ngân hàng mà Giàu tạo bằng CMND giả có số tài khoản mà chị Ng. đã chuyển tiền đến.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Giàu, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 6 CMND mang tên khác nhau có gắn hình ảnh của Giàu; đồng thời phong tỏa số tiền 2,9 tỷ đồng có trong tài khoản ngân hàng mà Giàu và Thanh đang sử dụng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa Vang đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với đối tượng Giàu về hành vi sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản và xác lập chuyên án để tiếp tục truy xét các đối tượng có liên quan trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng này.

 

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Từ khóa:   tin xã hội cộng tác viên lừa đảo online

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