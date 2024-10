Ngày 17/10, một lãnh đạo UBND xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ án mạng.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 17/10, ông Hoàng Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Diễn Trường (huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong.

Nạn nhân là chị T.T.N. (SN 1983, trú xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu), là công nhân làm việc tại một công ty ở xã Diễn Trường.

Trước đó, vào lúc hơn 19h30 ngày 16/10, chị N. đang trên đường đi làm về, khi ra đến Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Diễn Trường thì bị một người đàn ông chặn lại dùng dao đâm tử vong.

Chị N. lấy chồng ở xã Diễn Hồng (huyện Diễn Châu). Hai vợ chồng có với nhau 2 người con và đã ly hôn cách đây nhiều năm. Thời gian gần đây chị N. đi nước ngoài lao động, sau khi về đã xin làm công nhân tại một công ty.

Ảnh minh họa

Theo thông tin từ báo Giao Thông, nhận được tin báo, Công an huyện Diễn Châu phối hợp với phòng nghiệp vụ (Công an tỉnh Nghệ An) nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ.

Nghi phạm đâm chị N. được xác định là chồng cũ Nguyễn Văn H. (SN 1982). Sau đó, H. đã bị cơ quan công an bắt giữ.

