Người đàn ông nhận cái kết đắng vì hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục bé gái trên xe buýt

Đời sống 03/09/2017 08:31

Mới đây, thêm một vụ việc quấy rối tình dục trẻ vị thành niên nữa bị phát hiện và tên "yêu râu xanh" đã nhận sự trừng trị thích đáng.

Theo đoạn clip đăng tải trên Pearvideo, khi xe buýt đang di chuyển thì hành khách nam mặc áo đỏ đã cố gắng tiếp cận bé gái đang đứng một mình. 

Khi tiếp cận thành công, gã “yêu râu xanh” giơ 2 tay lên trên rồi di chuyển áp sát vào người cô bé, sau đó cố tình tiếp xúc từ phía sau.

Người đàn ông nhận cái kết đắng vì hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục bé gái trên xe buýt - Ảnh 1
Người đàn ông áo đỏ cố gắng tiếp cận bé gái - Ảnh: Internet

Có lẽ cô bé đã phát hiện ra hành động khả nghi của người đàn ông nhưng vì quá nhỏ tuổi nên không biết phản ứng thế nào, do đó em cứ đứng bất động. 

Người đàn ông nhận cái kết đắng vì hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục bé gái trên xe buýt - Ảnh 2
Khi đã tiếp cận được nạn nhân, tên "yêu râu xanh" cố tình va chạm vào cơ thể cô bé - Ảnh: Internet

Cứ như thế, tên “yêu râu xanh” thản nhiên thực hiện hành vi quấy rối. Sau đó, vì quá hoảng sợ nạn nhân đã bất ngờ ngất xỉu.

Ngay sau đó, các hành khách trên xe đã phản ánh sự việc cho tài xế. Ngay lập tức, tài xế đã cho dừng xe, đóng kín cửa và báo tin cho Cảnh sát Nam Xương (Giang Tây, Trung Quốc).

Người đàn ông nhận cái kết đắng vì hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục bé gái trên xe buýt - Ảnh 3
Người đàn ông đã bị bắt giữ vì hành vi quấy rối tình dục trẻ vị thành niên - Ảnh: Internet

Sau đó, nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện và người đàn ông mặc áo đỏ cũng đã bị cảnh sát bắt giữ vì hành vi quấy rối tình dục trẻ vị thanh niên.

Sự việc một lần nữa nhắc nhở các bé gái phải cảnh giác khi di chuyển bằng phương tiện công cộng và cần lên tiếng nếu bản thân trở thành nạn nhân của các vụ quấy rối tình dục.

Từ khóa:   lạm dụng tình dục quấy rối tình dục trẻ em xe buýt

TIN MỚI NHẤT

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 59 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 1 giờ 59 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 2 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 5 giờ 59 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?