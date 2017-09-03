Mới đây, thêm một vụ việc quấy rối tình dục trẻ vị thành niên nữa bị phát hiện và tên "yêu râu xanh" đã nhận sự trừng trị thích đáng.

Theo đoạn clip đăng tải trên Pearvideo, khi xe buýt đang di chuyển thì hành khách nam mặc áo đỏ đã cố gắng tiếp cận bé gái đang đứng một mình.

Khi tiếp cận thành công, gã “yêu râu xanh” giơ 2 tay lên trên rồi di chuyển áp sát vào người cô bé, sau đó cố tình tiếp xúc từ phía sau.

Có lẽ cô bé đã phát hiện ra hành động khả nghi của người đàn ông nhưng vì quá nhỏ tuổi nên không biết phản ứng thế nào, do đó em cứ đứng bất động.

Cứ như thế, tên “yêu râu xanh” thản nhiên thực hiện hành vi quấy rối. Sau đó, vì quá hoảng sợ nạn nhân đã bất ngờ ngất xỉu.

Ngay sau đó, các hành khách trên xe đã phản ánh sự việc cho tài xế. Ngay lập tức, tài xế đã cho dừng xe, đóng kín cửa và báo tin cho Cảnh sát Nam Xương (Giang Tây, Trung Quốc).

Sau đó, nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện và người đàn ông mặc áo đỏ cũng đã bị cảnh sát bắt giữ vì hành vi quấy rối tình dục trẻ vị thanh niên.

Sự việc một lần nữa nhắc nhở các bé gái phải cảnh giác khi di chuyển bằng phương tiện công cộng và cần lên tiếng nếu bản thân trở thành nạn nhân của các vụ quấy rối tình dục.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-dan-ong-nhan-cai-ket-dang-vi-hanh-vi-sam-so-quay-roi-tinh-duc-be-gai-tren-xe-buyt-232654.html