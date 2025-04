Trước đây, vụ việc được cơ quan công an huyện Thăng Bình giải quyết, tuy nhiên tại thời điểm đó không kết luận được. Vừa qua Công an tỉnh kiểm tra, rút hồ sơ vụ việc để nghiên cứu tiếp tục xử lý.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng 6/4, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, căn cứ các tài liệu đã thu thập được, Cơ quan điều tra xác định xác định Tô Thị Ty Na (sinh năm 1981, trú khu phố 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) gây ra cái chết của con trai là N. V. H (SN 2017).

Người nhà cho hay, Tô Thị Ty Na và chồng có 4 người con gồm 3 trai, 1 gái. Người con trai đầu năm nay học lớp 11 ở Đà Nẵng, còn con gái thứ hai học lớp 9.

Cháu H. con trai của Tô Thị Ty Na đã bị đối tượng sát hại - Báo Tiền Phong

Khu vực nhà tắm nơi xảy ra sự việc - Báo Tiền Phong

Năm 2019, chồng Na qua đời do bệnh hiểm nghèo. Năm 2021 thì con trai út (sinh năm 2019) mất do bị ngạt trong thùng nước. Đến đầu năm 2023, con trai kế út (sinh năm 2017) tử vong. Điều đáng nói cả hai cháu được cho là tử vong do ngã vào xô nước.