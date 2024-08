Dựa vào kết luận giám định tử thi xác định nguyên nhân dẫn đến ông D. tử vong là do sốc mất máu cấp.

Nguyễn Dương Hoàng (15 tuổi) - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Long An, một sự việc tương tự cũng xảy ra vào chiều ngày 19/11/2022, Nguyễn Thanh Tuấn đi uống bia với bạn. Do hết tiền nên Tuấn gọi điện thoại cho cha ruột là ông N.V.L để mượn tiền. Tuy nhiên, ông L nói không có tiền cho con mượn và nói Tuấn hỏi mượn tiền của bạn đang uống bia chung.

Do nhậu say nên Tuấn nghĩ rằng cha mình cố tình không cho mượn tiền và chửi nên khi nhậu đến 20 giờ cùng ngày, Tuấn về nhà tìm gặp cha để nói chuyện.

Khi thấy ông L bên hông nhà, Tuấn đi tới, dùng tay đánh ông L khiến ông té ngã xuống sân. Sau đó, ông L bỏ chạy ra phía trước nhà để chạy trốn.

Khi Tuấn đuổi theo không thấy liền trở vào nhà. Lúc này, Tuấn gặp mẹ ruột là bà L.T.K.T đang đứng bên hông nhà. Bà T dùng tay chặn Tuấn lại thì bị Tuấn đẩy ra. Do tức giận vì bị mẹ ngăn cản, Tuấn liền lao vào đánh nhiều cái vào vùng đầu, mặt của bà T.

Khi thấy bà T không còn cử động, miệng bị chảy nhiều máu, Tuấn mới dừng lại và bỏ vào trong nhà.

Sau đó, Tuấn lấy điện thoại thông báo sự việc cho Công an Phường 5, TP. Tân An rồi rời khỏi nhà. Đến 4 giờ sáng ngày hôm sau, Tuấn về nhà thì bị lực lượng công an mời làm việc.

Riêng bà T, mặc dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đến 7 giờ sáng ngày 20/11/2022, bà T tử vong do chấn thương sọ não nặng dẫn đến suy hô hấp.

Với hành vi phạm tội của Nguyễn Thanh Tuấn, ngày 05/9/2023, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt Tuấn mức án tử hình. Sau đó, Tuấn có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Tòa án nhân cấp cao tại TP. HCM cũng khẳng định, hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, thể hiện tình côn đồ, coi thường pháp luật, đặc biệt bị hại là chính mẹ ruột của bị cáo cho thấy bị cáo suy thoái nghiêm trọng về đạo đức. Hình phạt tử hình đối với bị cáo là tương xứng với hành vi của bị cáo gây ra.

Do đó, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. HCM quyết định bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Thanh Tuấn về tội giết người.