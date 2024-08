Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sự việc sạt lở đất đá vùi lấp nhà xảy ra vào khoảng 3h ngày 5/8. Vào thời gian trên, khi gia đình anh Mùa A Say (xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) đang ngủ say thì bất ngờ đất đá từ trên cao sạt xuống vùi lấp nhà.

Con gái 6 tháng tuổi bị đất vùi lấp dẫn đến tử vong tại chỗ, chị Nụ (vợ anh Say) bị thương nặng phải đi cấp cứu.

Vừa lo xong hậu sự cho con gái, anh Say vội vã bắt xe ra Bệnh viện huyện Bắc Yên thăm vợ.

Chị Nụ đang được điều trị tại Bệnh viện huyện Bắc Yên - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, nhắc lại đêm kinh hoàng đó, anh cho biết: Khoảng hơn 2h sáng, gia đình 4 người gồm vợ chồng anh và 2 con gái nhỏ đang ngủ thì đất đá trên đồi sạt xuống, tràn qua cửa sổ vào phòng ngủ của gia đình.

Khi tỉnh dậy, đất tràn vào nhà, anh bị lấp nửa người. Trời đất tối om, anh gọi nhưng không nghe vợ con trả lời nên vội vùng khỏi đống đất, mò đến bật điện rồi chạy vội lại tìm vợ con đang bị vùi trong đất. "Tôi tìm thấy con gái lớn 11 tuổi, bế cháu ra ngoài, quay lại tìm vợ và con gái nhỏ. Tay bới đất tìm vợ con, miệng gào khóc để kêu gọi cứu trợ từ hàng xóm. Đến khi mọi người tìm thấy thì vợ đã ngất, khi tìm thấy con gái út thì cháu đã mất", anh Say nghẹn ngào.

Con gái lớn của anh Say ngồi thất thần trong ngôi nhà mới xây - Ảnh: VietNamNet

Kể về hoàn cảnh vợ chồng Say, người thân cho biết: Hai vợ chồng đều là lao động tự do, ai thuê gì thì làm nên không có thu nhập ổn định. Đầu năm 2024, gia đình anh Say tích góp tiền, vay mượn họ hàng để xây ngôi nhà che nắng che mưa. Đến nay, nhà mới hoàn thành phần khung, chưa có tiền để sơn thì tai hoạ ập đến.

Ông Quàng Văn Quyền, Chủ tịch UBND xã Tạ Khoa cho biết, gia đình nạn nhân là người dân tộc Mông, thuộc hộ nghèo của xã. Hai vợ chồng anh Say sống hiền lành, chăm chỉ làm ăn.