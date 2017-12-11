Nghỉ Tết Dương lịch 3 ngày: Cách tính lương, thưởng của người lao động

Đời sống 11/12/2017 19:50

Năm nay, Tết Dương lịch rơi vào Thứ Hai nên người lao động được nghỉ 3 ngày liên tục.

Theo Luật Lao động, Tết Dương lịch, người lao động được nghỉ duy nhất một ngày. Tuy nhiên, Tết Dương lịch 2018 rơi vào ngày đầu tuần nên người lao động sẽ được nghỉ đến 3 ngày (30, 31/12/2017 và 1/1/2018). Như vậy, nếu trong thời gian này, người lao động đi làm theo quy định của cơ quan thì sẽ được hưởng mức lương cao hơn ngày thường.

Tại Điều 97, Bộ luật Lao động có quy định về mức tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau:

Khi người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ thì được hưởng ít nhất bằng 300% lương chưa kể tiền lương của ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Như vậy, bên cạnh ngày lương bình thường thì người lao động sẽ được hưởng thêm 300% lương.

Nghỉ Tết Dương lịch 3 ngày: Cách tính lương, thưởng của người lao động - Ảnh 1
Người lao động làm việc vào ngày Tết Dương lịch sẽ được thưởng thêm 300% lương - Ảnh minh họa: Internet

Theo quy định tại Điều 115 Bộ luật Lao động 2012, quy định về những ngày nghỉ lễ, Tết thì người lao động được nghỉ làm việc hưởng nguyên lương trong những ngày nghỉ sau:

Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 1/1 dương lịch), Tết Âm lịch: 05 ngày, ngày 30/4 và 1/5: 2 ngày, ngày Quốc khánh: 01 ngày (ngày 02/9 dương lịch), ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (10 tháng 3 âm lịch)

Nếu những ngày nghỉ theo quy định trên trùng vào ngày nghỉ hàng tuần theo quy định của đơn vị thì người lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo.

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