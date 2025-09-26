Nghẹt thở giải cứu 6 người mắc kẹt trong ngôi nhà 5 tầng đang bốc cháy

Đời sống 26/09/2025 05:05

Ngày 25/9, Công an phường Xuân Hoà (TP HCM) đang điều tra vụ cháy nhà 6 tầng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 25/9, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại nhà dân trên đường Lý Chính Thắng, phường Xuân Hòa.

Hơn 16h cùng ngày, đám cháy bùng phát tại căn nhà gồm 1 trệt, 1 lửng và 5 tầng trên đường Lý Chính Thắng, phường Xuân Hòa. Phát hiện vụ việc, một số người dân tìm cách dập lửa nhưng bất thành, khói đen bốc lên nghi ngút. 

Nghẹt thở giải cứu 6 người mắc kẹt trong ngôi nhà 5 tầng đang bốc cháy - Ảnh 1
Người dân được lính cứu hộ hỗ trợ đưa ra ngoài - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân trí, nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07) đã điều động Đội Khu vực 3 gồm 17 cán bộ, chiến sĩ cùng 4 xe chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường.

Tại hiện trường, cảnh sát dùng thang leo lên mái nhà dân kế bên, đưa 6 người bên trong căn nhà thoát ra ngoài an toàn. Đám cháy cũng được dập tắt ngay sau đó.

Nhà chức trách xác định, đám cháy bùng phát tại khu vực bếp ở tầng trệt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên làm một số vật dụng bị thiêu rụi.

Vì sao Ragasa trở thành cơn bão dữ dội nhất năm 2025?

Vì sao Ragasa trở thành cơn bão dữ dội nhất năm 2025?

Không chỉ gây thiệt hại nặng nề, siêu bão Ragasa còn được giới khoa học xem là lời cảnh báo về xu hướng bão ngày càng dữ dội trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

