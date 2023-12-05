Trong lúc 2 vợ chồng mâu thuẫn, cãi nhau anh X (trú tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã lấy xăng đổ lên người mình rồi châm lửa tự thiêu. Ngọn lửa bùng cháy bao trùm khiến cơ thể bị bỏng nặng.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, chiều 5/12, lãnh đạo UBND xã Nậm Càn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra trường hợp một người đàn ông tẩm xăng tự thiêu khiến cơ thể bị bỏng nặng.

Cụ thể, khoảng 12h ngày 5/12, anh V.B.X. (SN 1977, trú bản Liên Sơn, xã Nậm Càn) trong lúc mâu thuẫn, cãi vã với vợ đã tự lấy xăng trong nhà ra đổ lên người rồi châm lửa tự thiêu. Phát hiện sự việc, vợ và bà con hàng xóm đã đến dùng các biện pháp để dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa lớn nên toàn bộ cơ thể anh X. gần như bị bỏng nặng.

Anh X. toàn thân bị thiêu cháy được các bác sĩ cấp cứu. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Chia sẻ trên báo Dân Trí, vị lãnh đạo UBND xã Nậm Càn cho biết, khi nhận được báo cáo lại sự việc vợ chồng mâu thuẫn với nhau nên anh X. đã tự lấy xăng đốt mình. Anh X. đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với nhiều vết thương khá nặng

Cũng theo vị lãnh đạo UBND xã Nậm Càn, anh X. đã có một đời vợ và 2 người con đã lớn. Có thể nạn nhân đã lấy phần xăng mua về đổ xe máy còn thừa ra tự đốt chính mình.

Sau khi dập lửa, người thân đã đưa anh X. đến bệnh viện trên địa bàn để cấp cứu, chữa trị. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn điều tra làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-an-nguoi-dan-ong-tu-tam-xang-thieu-song-minh-vi-mau-thuan-voi-vo-635619.html