Nghệ An: Người đàn ông tự tẩm xăng thiêu sống mình vì mâu thuẫn với vợ

Đời sống 05/12/2023 19:13

Trong lúc 2 vợ chồng mâu thuẫn, cãi nhau anh X (trú tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã lấy xăng đổ lên người mình rồi châm lửa tự thiêu. Ngọn lửa bùng cháy bao trùm khiến cơ thể bị bỏng nặng.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, chiều 5/12, lãnh đạo UBND xã Nậm Càn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra trường hợp một người đàn ông tẩm xăng tự thiêu khiến cơ thể bị bỏng nặng.

Cụ thể, khoảng 12h ngày 5/12, anh V.B.X. (SN 1977, trú bản Liên Sơn, xã Nậm Càn) trong lúc mâu thuẫn, cãi vã với vợ đã tự lấy xăng trong nhà ra đổ lên người rồi châm lửa tự thiêu. Phát hiện sự việc, vợ và bà con hàng xóm đã đến dùng các biện pháp để dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa lớn nên toàn bộ cơ thể anh X. gần như bị bỏng nặng.

Nghệ An: Người đàn ông tự tẩm xăng thiêu sống mình vì mâu thuẫn với vợ - Ảnh 1
Anh X. toàn thân bị thiêu cháy được các bác sĩ cấp cứu. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Chia sẻ trên báo Dân Trí, vị lãnh đạo UBND xã Nậm Càn cho biết, khi nhận được báo cáo lại sự việc vợ chồng mâu thuẫn với nhau nên anh X. đã tự lấy xăng đốt mình. Anh X. đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với nhiều vết thương khá nặng

Cũng theo vị lãnh đạo UBND xã Nậm Càn, anh X. đã có một đời vợ và 2 người con đã lớn. Có thể nạn nhân đã lấy phần xăng mua về đổ xe máy còn thừa ra tự đốt chính mình.

Sau khi dập lửa, người thân đã đưa anh X. đến bệnh viện trên địa bàn để cấp cứu, chữa trị. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn điều tra làm rõ.

Người cha ra tay sát hại sau đó tưới xăng thiêu sống con gái 32 tuổi, nguyên nhân được tiết lộ khiến ai cũng phẫn nộ

Người cha ra tay sát hại sau đó tưới xăng thiêu sống con gái 32 tuổi, nguyên nhân được tiết lộ khiến ai cũng phẫn nộ

Mới đây, cảnh sát Ấn Độ đã ra lệnh truy bắt người đàn ông sau khi bị tình nghi sát hại và thiêu sống con gái.

Xem thêm
Từ khóa:   tẩm xăng tự thiêu tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 40 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 50 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 50 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 14 giờ 33 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 14 giờ 36 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 14 giờ 38 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 14 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu