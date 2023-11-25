Công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) đang điều tra vụ người đàn ông tẩm xăng rồi ôm vợ tự thiêu xảy ra trên địa bàn ngày 24.11, nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn gia đình.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, công an huyện Kiến Thụy, Hải Phòng đang điều tra làm rõ vụ việc một người chồng tẩm xăng lên người, ôm vợ rồi tự thiêu, xảy ra tại xã Đại Hợp, huyện này, ngày hôm qua.

Theo thông tin ban đầu, giữa hai vợ chồng ông Mai Văn H (trú xã Đồng Thái, huyện An Dương, Hải Phòng) và bà Đồng Thị H có mâu thuẫn nhiều ngày nay. Bà H bỏ về nhà mẹ đẻ ở xã Đại Hợp để sinh sống. Đến khoảng 11 giờ trưa 24-11, ông H tìm đến nhà vợ và tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Đến khoảng 13 giờ hơn, ông này bỏ đi.

Hiện trường vụ anh H. dùng bật lửa (trên người H. tẩm xăng dầu từ trước) chạy đến ôm vợ và tự thiêu. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo báo Lao Động, trước đó, do mâu thuẫn nhiều ngày, chị H. về nhà mẹ đẻ ở xã Đại Hợp. Đến sáng 24.11, anh H. tìm về nhà vợ. Tại đây, 2 người tiếp tục mâu thuẫn.

Đến 14h cùng ngày, anh H. rời khỏi nhà nên chị H. đi tìm. Lúc này, anh H. mang dao và tuyên bố giết cả nhà vợ. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã có mặt và người dân ứng cứu can ngăn. Tuy nhiên, anh H. dùng bật lửa (trên người H. tẩm xăng dầu từ trước) chạy đến ôm vợ và tự thiêu.

Ngay lập tức, công an xã và người dân dùng đã bình phòng cháy ứng cứu, dập lửa. Ông H. sau đó bị cháy toàn thân, có dấu hiệu bỏng nặng và được đưa đi cấp cứu kịp thời còn bà H. chỉ bị bỏng nhẹ ở tay trái.

Hiện, vụ việc đang được công an huyện tiếp tục điều tra làm rõ.

Người phụ nữ ở Ninh Bình mang 10 lít xăng đến nhà chồng cũ đòi tự thiêu UBND xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình cho biết, địa phương cùng lực lượng công an vừa ngăn chặn kịp thời vụ việc người phụ nữ đổ 10 lít xăng lên người đòi châm lửa đốt để tự tử.

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