Ngày Valentine nên tặng quà gì cho bạn trai?

Đời sống 12/02/2018 16:56

Nhiều cô gái thường gặp khó khăn khi tặng quà cho bạn trai nhân ngày lễ tình nhân Valentine 14 tháng 2. Vậy thì đây sẽ là vài gợi ý tuyệt vời cho bạn.

Trong suốt một năm, con gái thường là người được tặng quà nhiều nhất. Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/2, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Noel…, có khá nhiều dịp để các nàng nhận quà từ “nửa kia” của mình. Thế nhưng, các chàng trai thì ngược lại. Chẳng mấy khi được nhận quà và có lẽ ngoài ngày sinh nhật thì ngày duy nhất họ có thể hy vọng đó chính là ngày lễ tình nhân Valentine 14 tháng 2 sắp tới.

Dưới đây là vài gợi ý nho nhỏ từ Elle về quà tặng cho bạn trai nhân ngày Valentine mà bạn gái có thể tham khảo nhé.

1. Một cuốn sổ tay

Tặng sổ tay bạn trai ngày Valentine
Tặng sổ tay bạn trai ngày Valentine. Nguồn: Internet.

Nếu công việc của anh ấy đòi hỏi phải ghi chép nhiều thì một cuốn sổ tay là cần thiết. Nếu bạn khéo tay, hãy viết tên anh ấy hoặc vẽ vời trang trí một chút ngoài bìa sổ, vừa khiến cuốn sổ trở nên độc đáo, vừa khiến chàng nhớ về bạn mỗi khi thấy nó.

2. Một cây bút

Với ý nghĩa chúc người ấy thành công trong sự nghiệp. một cây bút sẽ là một món quà ý nghĩa nhân dịp Valentine này. Một món quà vừa thiết thực vì người đó có thể sử dụng mỗi ngày và cũng rất lãng mạn nếu trên thân bút có khắc tên của bạn và người ấy.

3. Tai nghe thời trang

Tặng tai ngay cho bạn trai
Tặng tai ngay cho bạn trai. Nguồn: Internet.

Đây là một gợi ý quà Valentine cho những anh chàng đam mê công nghệ. Chiếc tai nghe vừa có thể giúp chàng giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng, vừa là một trợ thủ đắc lực nếu anh ấy là game thủ hay làm ở lĩnh vực âm nhạc nghệ thuật.

4. Vỏ hộ chiếu

Đối với những ai đam mê du lịch, hộ chiếu (passport) là vật bất ly thân, hãy tạo dấu ấn riêng bằng cách tặng chàng một chiếc vỏ hộ chiếu thật đẹp với một vài họa tiết gắn kèm hoặc tên chàng được khắc lên vỏ. Điều này đồng nghĩa, dù anh ấy đi bất cứ đâu cũng có bạn bên cạnh.

5. Những món đồ handmade

Làm đồ handmade tặng bạn trai
Làm đồ handmade tặng bạn trai. Nguồn: Internet.

Dù bạn không chắc anh ấy thích gì nhưng có thể chắc chắn anh ấy thích bạn, do đó, một món quà tự tay bạn làm sẽ khiến anh ấy cảm động. Cho dù nó không đẹp, không hoàn hảo nhưng quan trọng là bạn đã đặt tâm ý của mình vào món quà, điều đó quý giá hơn bất kỳ thứ gì.

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