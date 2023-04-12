Nam thanh niên dũng cảm kịp thời cứu người đàn ông đang chới với giữa dòng kênh

Đời sống 12/04/2023 21:34

Tối ngày 12/4, UBND xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa có anh Võ Văn Cường dũng cảm nhảy xuống kênh Bắc cứu người đàn ông đang chới với giữa dòng nước

Theo thông tin Vietnamnet, khoảng 15h cùng ngày, anh Võ Văn Cường (SN 1992), trú thôn 3, Yên Trường, xã Thọ Lập đi trên đường từ xã Quảng Phú về nhà thì nghe tiếng tri hô có người đuối nước.

Nghe tiếng hô hoán, anh Cường đã nhảy xuống kênh, bơi ra cứu người đàn ông đang chới với giữa dòng nước. Do dòng nước chảy xiết, bờ kênh trơn trượt nên anh Cường cùng người đàn ông bị nước cuốn trôi một đoạn xa. Lúc này, người dân trên bờ quẳng dây xuống, anh Cường túm được sợi dây và kéo người đàn ông vào bờ an toàn.

Nam thanh niên dũng cảm kịp thời cứu người đàn ông đang chới với giữa dòng kênh - Ảnh 1
Anh Cường không ngần ngại nhảy xuống kênh cứu người - Ảnh: Vietnamnet

Ngay sau đó ông Đỗ Xuân Liên (SN 1974, trú tại xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân)được sơ cứu và đưa tới trạm y tế xã điều trị. 

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường động viên anh Cường, cũng như ghi nhận thông tin để đề xuất khen thưởng.

Ông Liên cho biết, đang điều khiển xe máy trên bờ thì bất ngờ cả xe và người rơi xuống kênh.

Trước đó, Tiền phong từng thông tin, trưa 25/4, chiếc máy cày lưu thông sát mép bờ kênh Phước Hòa, đoạn qua ấp Tân Phú, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng thì xảy ra sự cố mất lái lao xuống dưới dòng nước. Tài xế bị nước cuốn trôi, thấy vậy một nam thanh niên nhảy xuống kênh cứu người nhưng mất tích. Sáng 26/4, ông Trần Văn Diện, Chủ tịch UBND xã Minh Tân cho biết đã tìm thấy được thi thể hai nạn nhân. 

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