Nam A Bank – Top 50 doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu 2022

Đời sống 03/11/2023 15:07

Ngày 02/11, Nam A Bank vinh dự là một trong 50 doanh nghiệp, cá nhân được tuyên Dương tại “Hội nghị tuyên dương Doanh nghiệp tiêu biểu 2022”. Dịp này, Ngân hàng vinh dự nhận giấy khen Đã có thành tích tốt công tác nộp thuế năm 2022 từ Cục trưởng Tổng cục Thuế Việt Nam.

Vượt hơn 320.000 doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM, Nam A Bank là doanh nghiệp điển hình được xét chọn và tôn vinh nhờ những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của thành phố.

Theo đó, trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới còn gặp nhiều thách thức, Nam A Bank nỗ lực duy trì hoạt động ổn định, hiệu quả, chấp hành và thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế.

Nam A Bank – Top 50 doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu 2022 - Ảnh 1

"Ghi nhận những nỗ lực trên, trong nhiều năm liền Nam A Bank đã nhận được sự biểu dương từ các cơ quan quản lý nhà nước, trong việc chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật thuế, minh chứng hoạt động kinh doanh ổn định, hiệu quả và bền vững" - đại diện Nam A Bank nói.

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Đại diện Nam A Bank – ông Võ Hoàng Hải, Phó TGĐ nhận tuyên Dương doanh nghiệp nội thuế tiêu biểu 2022

Trong những năm qua, Nam A Bank liên tục có sự phát triển kinh doanh tích cực, theo đó, tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản Nam A Bank đạt quy mô gần 207 nghìn tỷ đồng, tăng gần 19% so với cùng kỳ, hoàn thành 100,9% kế hoạch năm. Qua đó Nam A Bank gia nhập vào nhóm 20 ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất hệ thống.

Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế tăng trưởng ổn định, đạt hơn 2.000 tỷ đồng (tăng 10,3% so với cùng kỳ). Tổng huy động vốn và dư nợ tín dụng hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm, lần lượt đạt hơn 164 nghìn tỷ đồng và hơn 132 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ theo quy định của NHNN.

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