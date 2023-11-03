Bốn người đàn ông đã bị bắt vì liên quan đến vụ việc, mặc dù hình ảnh từ hiện trường cho thấy hàng trăm người tụ tập quanh đám cháy.

Đoạn phim từ Sénégal cho thấy thi thể của một người đàn ông được khai quật và đốt trên đường phố sau khi người dân địa phương được cho là đã phát hiện ra anh ta là người đồng tính, một vụ việc đã gây chấn động quốc gia Tây Phi này.

Theo truyền thông địa phương, gia đình anh ta đã cố gắng sắp xếp việc mai táng tại khu vực gần đó là Touba, hành phố linh thiêng của hội anh em Hồi giáo Mouride.

Người đàn ông 31 tuổi, được người dân địa phương đặt tên là Cheikh Fall, đã được chôn cất tại nghĩa trang Léona Niassene ở thị trấn Kaolack, miền trung Sénégal vào rạng ngày 3/11.

Câu chuyện đã gây sốc cho nhiều người ở Senegal, một quốc gia bảo thủ, nơi người đồng tính luyến ái có thể bị phạt tù. Ảnh: Jam Press

Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã từ chối sau khi biết người đàn ông này là đồng tính nên thay vào đó gia đình đã cố gắng đưa anh ta đến gần nhà họ.

Khi cộng đồng địa phương phản đối điều đó, họ quyết định tiến hành chôn cất bí mật tại nghĩa trang Léona Niassene. Nhưng khoảng 24 giờ sau, thi thể được khai quật và đốt trước sự chứng kiến ​​của đông đảo người dân.

Bất chấp thái độ chống LGBTQ+ phổ biến ở Sénégal, vụ việc vẫn vấp phải sự phẫn nộ ở nhiều nơi trên đất nước.

Abasse Yaya Wane, người đứng đầu Văn phòng Công tố Kaolack, cho biết: “Những hành vi cực kỳ nghiêm trọng này, đến mức man rợ, thách thức chính quyền và không thể không bị trừng phạt”.

Ở Senegal, một quốc gia có đa số người Hồi giáo bảo thủ, quan hệ đồng giới là bất hợp pháp đối với cả nam và nữ.

Những người bị kết tội có thể phải đối mặt với án tù 5 năm. Tổ chức Human Dignity Trust cho biết những người LGBTQ+ “thường xuyên bị bắt giữ và giam giữ tùy tiện ở những nơi họ dễ bị tra tấn”.

Chi nhánh địa phương của Tổ chức Ân xá Quốc tế đã lên án vụ việc ở Kaolack trong một tuyên bố được đưa ra với hai tổ chức nhân quyền của Senegal.

Họ cho biết hành động của những người tham gia đã vi phạm “phẩm giá của nạn nhân và gia đình anh ta”.

Vào tháng 2 năm ngoái, hàng nghìn người đã tập trung tại Dakar, thủ đô của Senegal để kêu gọi những hình phạt khắc nghiệt hơn đối với người LGBTQ+.