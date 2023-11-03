Người đàn ông bị cá mập tấn công đến chết, nhân chứng kinh hoàng khi thấy cảnh tượng trước mặt

Thế giới 03/11/2023 09:46

Mới đây, một người đàn ông ở Úc đã bị con cá mập tấn công và đến hiện tại cảnh sát vẫn chưa tìm thấy thi thể của anh.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông nước ngoài, vào sáng ngày 31/10, một người đàn ông 55 tuổi đã thiệt mạng trong vụ tấn công của một con cá mập trắng khổng lồ, dài khoảng 4,5 mét, tại bãi biển Granite Rock, Úc.

Khi đó, người đàn ông đang lướt sóng cùng khoảng 10 người khác. Ban đầu có thông tin cho rằng người này bị thương nặng, nhưng sau đó, cảnh sát đã xác nhận họ đang cố gắng tìm thấy thi thể, nhưng cho đến ngày 1 tháng 11, vẫn chưa tìm thấy và dự kiến ​ sẽ tiếp tục cho đến cuối tuần.

Theo thông tin từ đài CBS News, nhân chứng Ian Brophy, 70 tuổi, cho biết sau khi cá mập cắn người đàn ông, nó kéo anh ta xuống nước và sau đó trong vòng 1-2 phút không có bất kỳ âm thanh nào, khắp nơi đều là máu.

Sau đó, tấm ván lướt sóng trôi lên mặt nước. “Tôi nhìn thấy anh ta đang lướt sóng và con cá mập ngoạm thi thể anh ta trong miệng - thật sự rất đáng sợ”.

Người đàn ông bị cá mập tấn công đến chết, nhân chứng kinh hoàng khi thấy cảnh tượng trước mặt - Ảnh 1
Hiện trường vụ án. Ảnh: NBC News

Sau vài phút, anh nói thi thể của người đàn ông biến mất: “Tôi nghĩ, nó sẽ đưa anh ta đi mất”.

Người dân địa phương Jeff Schmucker cho biết, khi đang lái mô tô nước để hỗ trợ lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân thì ngay sau đó, ông nhìn thấy một con cá mập trắng lớn “dài khoảng một chiếc ô tô” nhưng không chắc chắn nó có phải là con vật đó hay không. Anh cũng phát hiện một mảnh tấm ván lướt sóng bị vỡ, có dấu vết cắn to lớn.

Cảnh sát Nam Úc cho biết có rất nhiều cá mập ở gần đó và “bất cứ ai dự định lướt sóng hoặc xuống nước cần phải nhận thức được những rủi ro”.

Ngoài ra, cảnh sát nói rằng: “Được biết đây là khu vực thường xuyên có cá mập khổng lồ và chúng tôi đã chứng kiến ​​nhiều vụ tấn công trong nhiều năm qua”.

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