Mới đây, một người đàn ông Indonesia đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi cưỡng hiếp một bé gái 2 tuổi.

Theo đó, người đàn ông 27 tuổi ở Indonesia đã mời cô bé đến nhà. Do là hàng xóm, việc người đàn ông mời cô bé đến nhà anh ta dễ dàng hơn.

Khi họ đến căn phòng ngủ, người đàn ông đã cho nạn nhân xem YouTube cho đến khi cô bé ngủ một giấc thì rat ay cưỡng hiếp nạn nhân.

Tội ác của người đàn ông bị gia đình cô gái phát hiện sau khi cô kêu đau khi đi tiểu. Khi được hỏi, cô bé cho biết người đàn ông đã làm gì đó với vùng kín của cô. Theo nguồn tin, cô bé đã bị người đàn ông cưỡng hiếp hai lần tại cùng một địa điểm.

Sau đó, gia đình nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc và người đàn ông đã bị bắt giữ.

Bé gái 2 tuổi bị người đàn ông cưỡng hiếp 2 lần. Ảnh minh họa: Internet

Ngay khi bị bắt giữ, người đàn ông 27 tuổi thừa nhận hành vi phạm tội của mình vì cô bé quá dễ thương.

Vào năm 2020, ở Ấn Độ cũng đã xảy ra vụ án tương tự. Khi đó, một cô gái 17 tuổi đã bị hàng xóm cưỡng hiếp nhiều lần tại một ngôi làng trong hơn một năm rưỡi.

Ngay khi biết vụ việc xảy ra, mẹ của nạn nhân đã trình báo lên cơ quan cảnh sát để tiếp tục điều tra.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/du-do-be-gai-2-tuoi-ve-nha-nguoi-an-ong-ra-tay-cuong-hiep-2-lan-ngay-tai-phong-ngu-628309.html