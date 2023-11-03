Bị chú hàng xóm nhìn “chằm chằm” khi đang khỏa thân trong nhà, cô gái đau khổ đăng đàn: “Tôi không muốn sống nữa”

Thế giới 03/11/2023 12:33

Người phụ nữ cảm thấy xấu hổ sau khi bị hàng xóm nhìn thấy cơ thể khiến một số cư dân mạng tức giận và khuyên nên báo cảnh sát.

Mới đây, một người phụ nữ đã đăng bài viết trên Xiaohongshu với tiêu đề “Bị nhìn thấy khi đang khỏa thân, tôi cảm thấy không muốn sống nữa”.

Trong bài viết đã đề cập rằng trước khi tắm, cô thích nhảy múa trong nhà như xoay mình, học khiêu vũ. Tuy nhiên, ngày hôm đó như mọi khi, cô vẫn vui vẻ nhảy nhót, nhưng lại bị chú hàng xóm từ tòa nhà đối diện nhìn trộm toàn bộ và không rời mắt.

Dù nhiều người để lại những lời an ủi, nhưng tác giả vẫn cảm thấy rất xấu hổ về sự việc này, vì người hàng xóm thực sự ở rất gần: “Làm sao đây, tôi khỏa thân hoàn toàn, phần trên cơ thể bị nhìn trọn... tôi không muốn sống nữa...”

Bị chú hàng xóm nhìn “chằm chằm” khi đang khỏa thân trong nhà, cô gái đau khổ đăng đàn: “Tôi không muốn sống nữa” - Ảnh 1
Cô gái bị chú hàng xóm nhìn thấy cơ thể đang khỏa thân. Ảnh minh họa: Internet

Sau khi sự việc được tiết lộ, cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận, có người an ủi rằng: “Không sao cả, người đàn ông ở tuổi đó đã gặp qua bao người phụ nữ, hơn nữa, có thể ông ta có vấn đề về thị lực”,

Nhưng cũng có người nói rằng: “Người đàn ông này có tâm thần không bình thường”

“Ông ta: Tôi chỉ đang ngắm cảnh bên cửa sổ, có người bên kia khỏa thân nhảy múa”.

Trong số đó, có nhiều người đề xuất rằng tác giả nên tố cáo đàn ông hàng xóm vì tội “nhìn trộm” nhưng những người khác lại cho rằng không nên làm như vậy:

“Bạn đang nói đùa à?”

“Đó là vấn đề của riêng bạn, trong khi người khác lại đề cập đến việc báo cảnh sát để bắt đàn ông đó, thật buồn cười”.

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