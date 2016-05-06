Mừng xuân 2016 Mua máy in di đông tại Global Vision được giảm giá mạnh tặng nhiều ưu đãi

Đời sống 06/05/2016 06:20

Trong dịp cuối năm việc khai trương đang trở nên bận rộng hơn, nhất là tại các siêu thị các khách hàng thường đợi lâu hơn. Việc quầy thanh toán quá tải diễn ra thường xuyên và người mua thường cảm thấy khó chịu vì phải chờ đợi chen lấn.

Vậy giải pháp là gì? Đó chính là trang bị các thiết bị bán hàng, máy in hóa đơn di động, máy quét di động, máy tính tiền di động … để giải quyết ùn tắc nhanh chóng bất cứ lúc nào.  Liên hệ: 0907 669 388 Mr.Vinh để được tư vấn cụ thể hơn.

Khuyến mại máy in di động mừng xuân 2016

Mừng xuân 2016 Mua máy in di đông tại Global Vision được giảm giá mạnh tặng nhiều ưu đãi - Ảnh 1

Quà tặng có giá trị hoặc giảm giá mạnh trực tiếp trên sản phẩm từ 10% đến 50%

Máy in bill Star SM-L200 dòng máy in bluetooth mới nhất hỗ trợ tất cả các hệ điều hành windows, ios, Android… tương thích mọi thiết bị di động như điện thoại thông minh, máy tính bảng, của tất cả các hãng sản xuất. Liên hệ: 0903 803 810

Đặc điểm của máy:

  • Trọng lượng nhẹ chỉ  khoảng 220g kích thước nhỏ gọn: 83 x 122,5 x 44 mm

  • Truyền thông Bluetooth 4.0 phương pháp giao tiếp sử dụng Bluetooth Low Energy (BLE) và công nghệ cho phép người sử dụng để giao tiếp với các thiết bị iOS (iPhone, iPad)

  • Trang bị đầu đọc thẻ từ được xây dựng cho hệ thống hệ thống thanh toán thẻ tín dụng chi phí thấp và điểm kết hợp với một thiết bị điện thoại thông minh và máy tính bản.

  • Với cáp sạc USB máy in di động Star SM-L200 của bạn sẽ được sạc trưc tiếp qua máy tính, laptop, đầu  sạc cắm điện trức tiếp thậm chí là dùng phin sạc dự phòng. Đơn giản tiện lợi như một chiếc điện thoại di động thông thường hiện nay.

  • Nếu bạn cần đế sạc pin vui lòng liên hệ: 0903 803 810 để được hỗ trợ.

  • StarIO SDK có sẵn trên APP Store và Google play.

GLobal Vision là nhà phân phối chính thức được ủy quyền của Star Micronics Nhật Bản. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng, giá tốt, bảo hành bảo trì chu đáo nhất.

Liên hệ :0903 803 810 – Ms. Nhung Để được  thông tin chi tiết cụ thể hơn.

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