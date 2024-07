Miền Bắc còn mưa nhiều nhưng lượng mưa giảm dần, sau đó tiếp chuỗi ngày nóng

Theo thông tin từ Người Đưa Tin, Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (25/7), ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An; khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 24/7 đến 3h ngày 25/7 có nơi trên 60mm như: Mường Pồn (Điện Biên) 233.6mm, Chiềng Xôm (Sơn La) 122mm, Khoen On (Lai Châu) 106.6mm, Tân Kỳ (Hải Dương) 65.4mm, Thanh Mai (Nghệ An) 101.2mm, Sơn Kim 1, (Hà Tĩnh) 66mm, Mỹ Hiệp Sơn (Kiên Giang) 78.4mm,…