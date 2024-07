Công an TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cho biết, lực lượng công an thành phố vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh thông tin truy tìm nhân thân một người đàn ông tử vong chưa rõ nguyên nhân trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào khoảng 10h20 ngày 23/7, người dân địa phương phát hiện một thi thể người đàn ông tử vong dưới chân cầu Cái Cam, thuộc Khóm 2, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Theo người dân địa phương, trước đó ít ngày, người đàn ông này đã đến chân cầu Cái Cam và sinh sống tại đây, sống lang thang. Người đàn ông trên có độ tuổi từ 40 đến 45 tuổi, tóc ngắn, mặc quần thun ngắn, áo thun đen và có nhiều hình xăm trên cơ thể. Khi phát hiện vụ việc, Công an TP Vĩnh Long đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời xác minh điều tra làm rõ nguyên nhân. Một người đàn ông trên người có nhiều hình xăm đã chết tại chân cầu Cái Cam, thuộc TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) - Ảnh: Báo Lao Động Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, một sự việc tương tự cũng xảy ra vào sáng 30/6, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai cho biết, tại khu vực cầu Móng Sến (địa phận xã Trung Chải, thị xã Sa Pa), xảy ra sự việc một người đàn ông rơi từ trên cầu xuống đất tử vong. Cụ thể, khoảng 8h55, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai nhận tin báo về việc có một chiếc ô tô BKS 30E-349.xx, dừng đỗ tại khu vực cầu Móng Sến. Thi thể người đàn ông dưới chân cầu Móng Sến được phát hiện vào ngày 30/6 - Ảnh: Báo Dân trí Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện ô tô vẫn nổ máy nhưng bên trong xe không có người, bên cạnh chiếc ô tô có một đôi giày, phía dưới chân cầu Móng Sến có một thi thể người đàn ông. Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an thị xã Sa Pa điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.