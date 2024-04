Ba ngày nay, bệnh nhân đã cắt được thuốc vận mạch, là các thuốc có tác dụng gây co mạch hoặc tăng sức co bóp cơ tim, giúp tăng huyết áp lên. Hiện huyết áp của bệnh nhân ở mức ổn định.

Điểm glasgow của bệnh nhân Đ. cũng có tiến triển, từ 3 điểm tăng lên 5-6 điểm. Đây là công cụ đánh giá ý thức của bệnh nhân sau chấn thương não cấp tính. Bệnh nhân đã cắt sốt, dù còn phải thở máy nhưng đã có nhịp tự thở xen kẽ.

Nam sinh lớp 8 N.H.Đ được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ hôm 26/3. Thời điểm đó, đồng tử hai bên của bệnh nhân giãn to 8mm, không có phản xạ ánh sáng; thở hoàn toàn theo máy; huyết áp thấp 60/30mmHg, mạch nhanh 136 lần /phút, phải duy trì thuốc vận mạch; sốt cao 39 độ C, thiểu dưỡng nặng.

Bệnh nhân cũng bị suy đa tạng (suy tim, suy thận), hô hấp phụ thuộc máy thở, rối loạn đông máu. Đến nay, tình trạng suy thận có cải thiện, tiểu được 3.000 ml/24 giờ. Tuy nhiên, phản xạ đồng tử của bệnh nhân vẫn được đánh giá là kém, bệnh nhân hôn mê kéo dài, phù não sau chấn thương sọ não, vì thế 'chưa thể tiên lượng gần và xa được.

Nam sinh bị đánh chấn thương sọ não 'có dấu hiệu tích cực nhưng chưa đáng kể' -

Ảnh: VietNamNet

Bé trai N.H.Đ, 14 tuổi, học sinh ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội, bị đánh dẫn đến tình trạng nguy kịch. Ngày 27/3, Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với T.V.M (sinh năm 2008, ở quận Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo Công an quận Long Biên, ngày 19/3, đơn vị tiếp nhận trình báo của gia đình cháu N.H.Đ (sinh năm 2010, ở quận Long Biên) về việc cháu Đ. đang chơi tại sân đình Lệ Mật, phường Việt Hưng, bị đánh trọng thương. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận đã báo cáo lãnh đạo Công an TP.Hà Nội và khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.