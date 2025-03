Lửa bùng lên tại tầng trệt căn nhà 5, 6 người may mắn thoát nạn trong đám cháy ở quận Tân Bình

Theo báo Tuổi Trẻ , sáng 26-3, lực lượng Công an TP.HCM phối hợp Công an phường 4 (quận Tân Bình) khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy căn nhà 5 tầng trên đường Nguyễn Thái Bình.

Do khói lan nhanh lên các tầng nên có người mắc kẹt tại tầng 3, họ phá cửa sổ, cột rèm đu xuống thoát qua nhà hàng xóm. Còn có người mắc kẹt trốn trong nhà vệ sinh, thò đầu ra cửa sổ, may mắn lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến kịp thời, điều xe thang cứu ra ngoài.

Lực lượng chức năng tham gia chữa cháy và cứu người. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy chuyên nghiệp của Công an TP.HCM đến phá cửa cuốn phun nước dập tắt đám cháy ở tầng trệt. May mắn vụ cháy không có thương vong về người. Nguyên nhân đang được điều tra.

Rất may đám cháy không có thương vong. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Trước đó trên địa bàn TP.HCM cũng xảy ra vụ cháy khách sạn, 6 người cũng may mắn thoát khỏi đám cháy an toàn. Cụ thể theo báo Lao Động, khoảng 15h ngày 16-3, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một khách sạn trên đường Hoàng Hữu Nam, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức. Lực lượng PCCC đã kịp thời có mặt, giải cứu 6 người mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Theo nhân chứng, ngọn lửa bùng phát từ khách sạn, khói đen bao trùm cả khu vực. Người dân xung quanh đã nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa và thông báo cho cơ quan chức năng.

Công an phường Long Thạnh Mỹ và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM - Tổ địa bàn TP Thủ Đức đã nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường. Sau thời gian nỗ lực, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 4 người người lớn và 2 trẻ em ra khỏi đám cháy.