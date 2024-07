Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, đối tượng Như khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, nghe những lời thú nhận ai nấy đều bàng hoàng.

Theo thông tin từ báo Dân Trí: Ngày 3/7, Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự Phạm Ngọc N. (SN 2006, ngụ thị xã Trảng Bàng) để điều tra về hành vi Giết người, nạn nhân là bà N.T.D. (SN 1975, ngụ huyện Bến Cầu).

Theo thông tin từ Người Đưa Tin: Ngày 4/7, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết nạn nhân trong vụ án là bà N.T.D., 49 tuổi, ngụ ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, ngày 2/7, Công an huyện Bến Cầu nhận tin báo của người dân là tại khu vực ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu xảy ra vụ giết người. Nhận thông tin, Công an huyện Bến Cầu phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh khẩn trương đến ngay hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh truy bắt đối tượng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Người Đưa Tin)

Qua xác minh, Công an xác định hung thủ gây án là Phạm Ngọc N. nên cơ quan chức năng nhanh chóng bắt khẩn cấp để phục vụ điều tra.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, đối tượng N. khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, N. khai vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 2/7, N. cùng 3 người khác (đều ngụ thị xã Trảng Bàng) đến nhà chị H.T.B.T. (23 tuổi, ngụ ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu) để đòi tiền hụi. Đến nơi, chị T. không có ở nhà nên nhóm người của N. gặp bà N.T.D. (mẹ chị T.) nói chuyện.

Trong lúc nói chuyện, giữa N. và bà D. xảy ra mâu thuẫn cãi vã to tiếng. Trong lúc cãi vã, N. bất ngờ rút dao mang theo trong người ra đâm bà D. gây thương tích. Bà D. dù được gia đình nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng lên bà D. đã tử vong ngay sau đó.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loi-khai-cua-thieu-nu-18-tuoi-dung-dao-thu-san-trong-nguoi-am-chet-oi-phuong-khi-i-oi-tien-hui-bat-thanh-688434.html