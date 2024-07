Cũng liên quan đến vụ án, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự đối với N.X.T. (SN 1983, quê ở Bắc Ninh, đăng ký thường trú ở phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm) để điều tra về hành vi giết người.

Quá trình kiểm tra phát hiện có vụ án mạng xảy ra nên ngay sau đó, nhân viên ban quản lý tòa nhà đã thông báo sự việc tới cơ quan công an.

Ngay lập tức, công an phường Phú Diễn đã có mặt, khống chế đối tượng gây án.

Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện một bé trai đã tử vong nằm trên sàn nhà, trên thi thể có nhiều vết thương nghi do hung khí gây ra. Nghi phạm gây ra vụ án được xác định là bố của cháu bé.

Trao đổi với PV Báo PLVN, một cán bộ công an phường Phú Diễn cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan Công an đã lập tức có mặt, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khống chế đối tượng, bảo vệ hiện trường và điện báo cho cơ quan Công an cấp trên.

Nghi phạm bị bắt giữ tên là Tuấn (SN 1983, quê quán tại tỉnh Bắc Ninh, đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội).

Nạn nhân được xác định là bé trai khoảng 11 tháng tuổi là con trai của Tuấn và chị Nguyễn Thị N (SN 2000, quê quán tại tỉnh Điện Biên). Khi xảy ra vụ án, chị N cũng mặt tại căn hộ.

Theo cán bộ công an phường Phú Diễn cho biết, giữa Tuấn và chị N đều chưa đăng ký kết hôn mà chỉ là về ở với nhau. Gia đình họ có một bé trai (nạn nhân của vụ án).

Một số người dân sống gần khu vực căn hộ xảy ra vụ án nhận định, thường ngày Tuấn là người tri thức, hiền lành, có thể thời gian gần đây Tuấn bị trầm cảm nên dẫn đến mâu thuẫn để xảy ra vụ việc đau lòng như vậy.