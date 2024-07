Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Báo Giao Thông)

Thông tin ban đầu được biết, thời điểm trên, ô tô khách BKS 37B - 061.xx do Nguyễn Công Hiệp (SN 1987, trú tại Xóm 3, xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) điều khiển đi hướng Thanh Hoá - Hà Nội bất ngờ va chạm vào ô tô con BKS 35A - 384.xx do chị T.T.T.T (SN 1990, trú tại xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư) điều khiển đang đi từ cổng làng Trung Trữ ra quốc lộ 1T.

Lúc này, trên ô tô con còn có chị T.T.L.N (SN 1986, trú tại Mỹ Lộ, thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư).