Tài xế Hà Việt Hùng tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Dân trí, tại cơ quan công an, Hùng khai có giấy phép lái xe hạng C nhưng đã bị Công an TP Thủ Dầu Một tước quyền sử dụng đến ngày 11/11 do vượt quá tốc độ quy định, vi phạm luật giao thông đường bộ. Tuy nhiên, do chưa thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính nên Hùng chưa được trả lại giấy phép lái xe.