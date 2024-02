Lời khai của đối tượng đổ xăng lên đầu tình địch, châm lửa đốt giữa quán bia ở Hà Nội

Liên quan vụ đổ xăng lên đầu tình địch, châm lửa đốt, ngày 23/2, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, điều tra hành vi giết người.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào sáng ngày 23/2, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội thông tin đang tạm giữ Nguyễn Văn Hoan vì liên quan đến hành vi đổ xăng, đốt một người đàn ông ở quán bia trên địa bàn vì ghen tuông.

Hình ảnh ghi lại cảnh nghi phạm đổ xăng đốt tình địch vì ghen tuông - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, khoảng gần 16h ngày 22/2, Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai nhận tin báo về việc, tại quán bia hơi “Thảo Đen”, số 1381 đường Giải Phóng, xảy ra vụ việc 1 người đàn ông bị đổ xăng và đốt khi đang ngồi uống bia.

Lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Tạ Văn H (55 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai).

Quá trình Công an phường Hoàng Liệt phối hợp cùng Đội Điều tra tổng hợp - Công an quận Hoàng Mai tiến hành điều tra, xác minh, thì chừng 30 phút sau khi xảy ra sự việc, nghi phạm Nguyễn Văn Hoan (65 tuổi), làm nghề “xe ôm”, trú tại phường Hoàng Liệt đã đến cơ quan công an đầu thú.

Thời điểm Hoan đổ xăng lên nạn nhân rồi châm lửa đốt - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Lao Động, dựa vào lời khai ban đầu của Hoan, động cơ gây án của ông ta do nghi ngờ vợ mình có quan hệ “ngoài luồng” với ông H. Trước thời điểm xảy ra sự việc, Hoan gặp ông H trên đường và đã gọi lại để nói chuyện, nhưng ông bỏ đi.

Biết được “lịch sinh hoạt” của ông H hay uống bia buổi chiều tại quán bia “Thảo Đen”, Hoan xuống khu vực Văn Điển mua 20.000 đồng xăng đựng vào chai nhựa. Gần 16h ngày 22/2, phát hiện ông H đang ở quán bia, Hoan ập vào, đổ xăng lên người ông H rồi châm lửa.

Sau khi gây án, Hoan về nhà kể lại sự việc với con, rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Công an quận Hoàng Mai đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

