Lời khai bất ngờ của người mẹ ôm con khóc, tố bị móc túi mất 9,5 triệu đồng ở TP.HCM

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào chiều 12/2, thông tin từ Công an xã Ea Ô, huyện Ea Kar (Đắk Lắk) cho biết, sáng cùng ngày, Công an phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM, đã đến trụ sở công an xã để làm việc với bà H.T.X. (37 tuổi, tạm trú tại xã Ea Ô), người trong clip tố bị móc túi khi đưa con đi thăm khám tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, TPHCM.

Qua làm việc với cơ quan công an, bà X. vẫn khẳng định bà bị kẻ gian móc túi nên đã quay clip khóc lóc, kể lại sự việc và đăng lên mạng xã hội Facebook. Đồng thời, bà X. cho rằng bà không tự dựng lên câu chuyện mất tiền.