Sáng ngày 10/6, Công an TP Nha Trang đang tiến hành phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà có tiếng nổ ở Khánh Hòa khiến 3 ông cháu tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ông Nguyễn Quang Chiến (trú phường Lộc Thọ,TP.Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết: "Ban đầu ngọn lửa cháy ở một căn nhà, thấy vậy tôi cùng bà con hàng xóm xung quanh tham gia dập đám cháy nhưng bất thành, do lửa cháy lớn và có xuất hiện tiếng nổ. Sau đó, ngọn lửa tiếp tục cháy sang nhà kế bên". Ông Nguyễn Quang Chiến, một người dân chứng kiến vụ cháy và tham gia dập đám cháy cho biết, vụ cháy có xuất hiện tiếng nổ - Ảnh: Báo Dân Việt Ông Chiến cho biết thêm: "Vụ cháy lớn trong đêm đã khiến 3 ông cháu tử vong, từ trước giờ chưa thấy vụ cháy nào xảy ra ở địa bàn lớn như vậy".

Ngoài ra, anh Bạch Thủ Thiện, hàng xóm, cho biết anh cùng gia đình tức tốc dọn dẹp đồ ra ngoài khi phát hiện đám cháy bùng phát. Đồng thời, hô hào người dân hỗ trợ đập các khung cửa phía nhà sau để các nạn nhân thoát ra ngoài. Tuy nhiên, khói mịt mù, lửa lớn nên không thể tiếp cận cứu các nạn nhân. Đồng thời, hàng xóm cho biết gia đình nạn nhân cư trú ở đây mấy tháng. Tầng trệt được tận dụng để bán tạp hóa, hai tầng trên dùng để ở.

Vụ cháy không những gây thiệt hại về người mà còn làm thiệt hại tài sản của người dân ở phường Lộc Thọ, TP.Nha Trang - Ảnh: Báo Dân Việt Hiện vụ việc đang được Công an TP Nha Trang khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Trước đó, theo nguồn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khoảng 0h32 ngày 10/6, người dân phát hiện có khói lớn và lửa bốc lên từ căn nhà dân 3 tầng tại địa chỉ số 53/6 đường Nguyễn Thiện Thuật, P.Lộc Thọ, TP.Nha Trang, T.Khánh Hòa phát hiện cháy. Lửa nhanh chóng bùng phát và lan sang 2 căn nhà bên cạnh. Người dân lập tức báo cho cơ quan chức năng. Hiện trường vụ cháy làm ba người tử vong ở TP.Nha Trang - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Ngay khi nhận thông báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa đã đã cấp tốc xuất xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ cùng 30 cán bộ, chiến sĩ đến tham gia chữa cháy. Tại hiện trường, tổ công tác chữa cháy gặp khó khăn do ngôi nhà nằm trong hẻm nhỏ. Đến khoảng 4 giờ cùng ngày (10/6), đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn đồng thời, lực lượng cứu nạn đã giải cứu được 6 người trong đó 3 người lớn và 3 trẻ nhỏ. Ngoài ra, 2 người khác đã tự thoát được ra ngoài. Lực lượng chức năng phong tỏa con hẻm để khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Vụ cháy đã làm 3 nạn nhân tử vong gồm V.N.T (sinh năm 1956) và hai người cháu nội của ông Trai là V.M.C.A. (sinh năm 2017), V.M.Q.A (sinh năm 2014) tất cả đều có hộ khẩu thường trú xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Các thi thể đã được đến quản tại nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. UBND thành phố, UBND phường Lộc Thọ đã đến hỏi thăm, động viên, chia sẻ mất mát với người nhà của nạn nhân trong sự cố này.

Giải cứu thành công 3 trẻ em trong vụ cháy nhà khiến 3 người tử vong ở Nha Trang Ngày 10/6, Lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, lực lượng cứu nạn đã giải cứu được 6 người (3 người lớn và 3 trẻ em), cùng với đó có 2 người tự thoát được ra ngoài đám cháy.

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