Lợi dụng 'sư Thích Minh Tuệ', nữ Việt kiều bị kẻ gian 'khoắng sạch' 250 triệu đồng

Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt giữ và di lý Lê Thị Hồng Vui (37 tuổi, ngụ xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) về Gia Lai để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ VietNamNet, nữ việt kiều tên H. (54 tuổi, sống tại Australia) đến Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai trình báo bị bà Lê Thị Hồng Vui (37 tuổi, trú huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) lừa đảo, chiếm đoạt 250 triệu đồng.

Bà H. trình bày từ tháng 5-2024, biết ông Lê Anh Tú (43 tuổi, người còn được biết đến là "sư Thích Minh Tuệ") bộ hành khất thực từ Bắc vào Nam. Do mến mộ "sư Thích Minh Tuệ" nên bà H. đã về nước đón gặp, tham gia đi cùng đoàn bộ hành khất thực trong 3 ngày rồi về lại Australia sinh sống.

Trong quá trình bộ hành, bà H. đã quen biết với bà Vui và sau đó cả hai thường xuyên trao đổi về tình hình sức khỏe, việc tu tập của "sư Thích Minh Tuệ". Từ ngày 10-6 đến đầu tháng 7-2024, bà Vui nhiều lần trao đổi với bà H. việc cần tiền để khám, điều trị bệnh, mua đồ dùng cá nhân, sửa nhà mua đồ dùng gia đình cho cha mẹ "sư Thích Minh Tuệ".

Do ái mộ "sư Thích Minh Tuệ" và tin tưởng, bà H. đã 9 lần chuyển tiền cho bà Vui với tổng số tiền 250 triệu đồng.

Đối tượng Lê Thị Hồng Vui tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, đến ngày 12/7, do nghi ngờ mình bị lừa nên bà H. đã về Việt Nam tìm bà Vui để làm rõ nhưng bị chặn liên lạc. Sau đó, bà H. tìm đến gặp "sư Thích Minh Tuệ" và gia đình ông tại Gia Lai thì mới biết số tiền mình gửi về bị bà Vui chiếm đoạt nên trình báo công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng An ninh điều tra đã xác minh, bắt giữ bà Vui khi đang lẩn trốn tại Nghệ An và di lý về tỉnh Gia Lai.

Tại cơ quan Công an, bà Vui đã khai nhận mình xin tiền lo cho "sư Thích Minh Tuệ" thì bà H. không nghi ngờ gì nên nhiều lần bảo chuyển tiền để tiêu xài cá nhân.

