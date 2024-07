Công an quận 12 và các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM đang lập hồ sơ, lấy lời khai ban đầu với đối với T.C.H. (SN 1988), quê Cà Mau để điều tra, làm rõ vụ tấn công hai cô gái trước cửa tiệm massage trên đường Song Hành, quận 12.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 23/7, cơ quan CSĐT Công an quận 12, TPHCM vẫn đang lấy lời khai nghi can Tô Chí Hiếu (36 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú trên địa bàn) để điều tra, xử lý vụ chém thương tích 2 cô gái ở tiệm massage, nằm trên đường Song Hành, phường Tân Thuận.

Nghi can này đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong sự giám sát của công an.

Đến nay, 2 cô gái trong vụ truy sát cũng đang quá trình hồi phục. Công an chờ giám định thương tích đối với 2 nạn nhân để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an xác định, nguyên nhân là do mâu thuẫn tình cảm, Hiếu đã dùng hung khí tấn công 2 cô gái, sau đó nhảy từ lầu cao xuống đất và cũng bị thương. Quá trình điều tra sau khi xảy ra vụ việc, công an kiểm tra và xác định Hiếu âm tính với ma tuý.

Công an sau đó có mặt, đưa cả ba người vào bệnh viện cấp cứu - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào khoảng 5h ngày 22/7, người dân ở gần quán massage trên đường Song hành (phường Tân Hưng Thuận, quận 12) nghe tiếng hô hoán, kêu cứu nên chạy đến kiểm tra và phát hiện hai cô gái cùng một thanh niên người dính đầy máu nằm trên vỉa hè. Cả ba người đều bị thương.

Theo một số nhân chứng, hai cô gái là nhân viên của quán massage bị thanh niên dùng hung khí tấn công. Sau khi tấn công các nạn nhân, nam thanh niên đã nhảy từ trên lầu của quán massage xuống đất dẫn đến bị thương.

Cơ quan chức năng phong toả hiện trường để điều tra - Ảnh: Báo Tiền Phong

Nhận tin báo, lực lượng công an kịp thời có mặt, khống chế thanh niên đưa về trụ sở để làm rõ. Hai nạn nhân được đưa vào bệnh viện để cấp cứu.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

