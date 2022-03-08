Liêu Hà Trinh: "Tôi tin mỗi người phụ nữ đều thủ vai chính trong cuộc đời mình"

Vào ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay, hãy cùng cặp đôi Tinder Liêu Hà Trinh - Anh Khoa nhìn lại một hành trình tình yêu và lắng nghe nữ MC chia sẻ suy nghĩ của cô về làm thế nào phụ nữ có thể chủ động và “hẹn hò như nữ chính” trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc

“Giữa cái guồng quay rất chông chênh của cuộc sống, Trinh mong rằng mọi người sẽ sống chủ động hơn bằng cách tự tạo ra cho mình kết nối thật sự ý nghĩa”, theo nữ nhà văn, đó có thể là những ứng dụng hẹn hò, như Tinder , nơi cô và hôn phu – Anh Khoa gặp nhau.

Nếu chuyện sử dụng Tinder đối với Khoa giống như chụp lấy một chiếc phao khi đang ngụp lặn trong biển thì với Trinh, đó hoàn toàn là một trải nghiệm mới.

Cô chia sẻ, khi phụ nữ sử dụng Tinder đồng nghĩa với việc đã hoàn toàn bước ra khỏi vùng an toàn, cho phép bản thân kích hoạt các kết nối với nhiều màu sắc và bối cảnh khác nhau. “Nếu trước giờ mình nghĩ là mình sẽ hẹn hò với một chàng trai Châu Á, biết đâu lên trên Tinder thì mình sẽ có thêm một vài sự lựa chọn khác. Thêm bạn là thêm vui!”.

Chân thật chính là nền tảng tốt nhất cho mọi mối quan hệ

Nhớ lại, điều khiến nữ MC nổi tiếng quyết định “quẹt phải” chính là ảnh chụp đại diện của chồng khi đó. Trinh mô tả rằng tấm hình đó có chút gì trông rất là ngố, thể hiện sự không chuyên nghiệp giữa một rừng những “profile” bóng bẩy.

"Ngay đến cái cách tạo dáng anh ấy cũng không rành. Sự mộc mạc đó khiến Trinh cảm thấy rất là ấn tượng”, Trinh chia sẻ.

Theo Trinh, một kết nối chỉ có thể đơm hoa khi cả hai thành thật với đối phương, và cảm thấy được là chính mình khi họ được ở bên nhau. Trinh nghĩ, phải chăng, chính những khoảnh khắc tưởng chừng như vô cùng giản dị lại chính là điểm sáng để thu hút những người cùng tần số với mình.

Chủ động nghĩa là nhận thức được giá trị của bản thân

Với Trinh, cô đề cao việc phụ nữ chủ động để trở thành nữ chính của cuộc đời mình. “Trinh không có ngại ai là người nói chuyện trước, vì giá trị của một người không thể hiện qua việc ai là người bắt chuyện trước”. Quan trọng nhất chính là thể hiện chân thực nhất những gì mình có và mình muốn. Đây chính là chìa khóa mở ra vô vàn những biến số để đem lại một tình yêu đẹp như Trinh và Khoa đang có.

Với phái nam, theo Khoa, phụ nữ luôn mong muốn nhận được những tín hiệu an toàn như khi được chia sẻ cởi mở, minh bạch. “Khi đó, họ trở thành vai chính trong câu chuyện và hoàn toàn có thể chủ động với đối phương, hoặc nhắn tin trước, có thể hỏi han nhã nhặn, lịch sự”.

Lạc quan nhưng không chủ quan - mình phải giữ an toàn!

Khi được hỏi về lý do "quẹt” Tinder, nữ MC cho rằng đây là một ứng dụng hẹn hò đem đến nhiều lựa chọn khác nhau để tìm kiếm những kết nối ý nghĩa. Tuy nhiên, cô cũng nhấn mạnh rằng thành viên cũng cần biết cách bảo vệ bản thân mình qua các tính năng Xác thực tài khoản, Cuộc gọi video, Huỷ tương hợp hay Báo cáo để cùng Tinder xây dựng một văn hoá hẹn hò trực tuyến an toàn, lành mạnh.

Luôn bên nhau để “nữ chính, nam chính” được tròn vai nhất

Thay vì kỳ vọng nhiều về một kết thúc có hậu, nữ MC chia sẻ rằng trong mỗi cuộc hẹn cần phải trả lời được câu hỏi rằng bản thân mình có mang lại được cảm giác thoải mái và chân thành cho chính mình và người ta hay không. Đó cũng chính là quan niệm của Trinh trong khoảnh khắc khi cả hai ở bên nhau.

Nhắn nhủ đến phái nữ đang tìm kiếm những kết nối ý nghĩa, chân thực trên Tinder trong ngày đặc biệt này, Trinh chia sẻ: “Bản thân mỗi người đều có một cuộc đời thôi, các bạn nữ nên là "nữ chính” còn các bạn nam mà mình đang quan tâm là "nam chính”. Họ xứng đáng có được những bối cảnh đẹp, những lời thoại đắt, để cái cảnh phim đó nó trở nên hấp dẫn và cả hai kết nối với nhau hơn”.

Sau cùng, Liêu Hà Trinh cũng hy vọng mọi người sẽ mở lòng, biết cách phân tích những hồ sơ Tinder nào chất lượng, đáng tin, đồng thời có trách nhiệm trong việc hẹn hò.